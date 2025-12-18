我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭妃則反擊狠嗆，若藍營真的全力相助，她的民調只會更高。對此，前立委郭正亮昨（17）日表示，搞不好蔡育輝有機會想選立委，而這事件也凸顯了總統賴清德很在意！郭正亮昨上《綠也掀桌》指出，藍營議員力挺陳亭妃這件事 不容易傷到她，而這事件只凸顯賴清德很在意，他要支持林俊憲，所以台南市長黃偉哲表態了。郭正亮接著指出，嘉義市王美惠和李俊俋那一次立委的黨內初選，當時李俊俋那邊一直傳消息稱，國民黨支持王美惠。王美惠是真的很強，後來初選也贏了，她有藍營的支持是真的，但不能說是政治策略的支持，而是雙方本來關係就非常好。台南可能也會有這個狀況，比如陳亭妃爬上去了，立委也會出缺，搞不好蔡育輝有機會選，這很難講。郭正亮更揭露，一個小秘密是，他以前是台北市南區的立委，在中山、大同就跟前台北市議員陳玉梅重疊。因為陳玉梅一直沒有選立委，他的樁腳裡面有三分之一跟陳玉梅重疊，因陳玉梅是國民黨本土派，但能說陳玉梅是綠營暗助嗎？那些人沒有那麼綠，也沒那麼藍，可能是淺綠。他在跑基層時，尤其是大直那一塊，他們的後援會長甚至是同一個人。