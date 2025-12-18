我是廣告 請繼續往下閱讀

金管會最新統計，截至10月底，本國銀行外幣存款餘額達新台幣15兆1139億元，月增1958億元，其中以中信銀外幣存款1.49兆元居冠，主要是因為法人客戶營收如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等入帳、資金調度需要，及美元升值影響，若以10月底美元匯率30.749換算，10月底外匯存款為4915億美元，也較9月底增加19億美元。本國銀外幣存款餘額，在今年2月底時達到15兆2193億元的歷史高點，不過，因新台幣第2季強烈升值，帶動外幣存款餘額4月、5月單月分別大減3893億元與6707億元。而10月底外幣存款餘額15兆1139億元，月增1958億元，金管會分析，主因為法人客戶營收，像是貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等入帳、資金調度需要，及美元升值影響。若以10月底美元匯率30.749換算，10月底外匯存款為4915億美元，也較9月底增加19億美元。而10月底國銀外幣存款達到兆元的銀行，分別為中信銀1.49兆元、北富銀1.3兆元、兆豐銀1.24兆元、玉山銀1.18兆元、台銀1.15兆元與一銀1.07兆元。