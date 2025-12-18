我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Meg分享品牌聯名企鵝Pingu商品，卻一直說討厭禽類，發言遭到網友炎上。（圖／＠maygobla IG）

▲Meg介紹企鵝Pingu商品，但嫌棄人家的臉。（圖／＠maygobla IG）

網紅Meg透過分享小個子女孩穿搭、日本生活獲得許多粉絲關注，而她也自創服裝mini matters主打嬌小女孩穿搭，近日品牌和知名動畫《企鵝家族》角色Pingu聯名，Meg昨（17）日上傳了新品開箱介紹，不過她因為討厭禽類，因此在影片中喊：「好噁」，引起許多粉絲批評，為此她在留言區回應：「你對我的黑色幽默走心了」，不過仍在網路上掀起許多爭議。Meg昨日在社群上傳Pingu聯名商品介紹影片，不過她一邊介紹商品，一邊說著貶低Pingu企鵝的話，「好噁喔！」、「有史以來最討厭的新品」、「超厭世」、「臭企鵝」、「超沒公德心」、「這個最可愛（撇除他的臉）」、「可說是有史以來最不情願的介紹吧」，而影片上傳後掀起了許多粉絲反彈。許多喜愛Pingu的粉絲紛紛在留言區寫下，「不知道你經歷了什麼，但你這樣說pingu讓喜歡的人沒心情買你家的商品」、「其實可以找喜歡的人來介紹吧⋯看了真的蠻躁的」、「不是Pingu粉，不過這種介紹方式會讓粉絲不開心吧。」、「本來很心動ㄟ看到這個介紹影片完全滅火」、「超沒禮貌」等。為此Meg在留言區回應粉絲，「親愛的，你對我的黑色幽默太太走心了」，認為自己是透過黑色幽默來介紹商品，並不是真心要貶低聯名IP，也有網友認為看完介紹影片不覺得有不妥，「我愛pingu但是看完並沒有覺得讓人反感欸」，不過大多數網友皆持反面意見，認為Meg身為品牌的創辦人、營運者，卻用這種方式介紹商品，完全就是最差示範。