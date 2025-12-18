12月21日即將迎來冬至，不少家庭都會煮湯圓應景，但賣場與超商的冷凍櫃裡，幾乎清一色都是桂冠獨霸。就有網友好奇為何湯圓市場長年被桂冠主導，實際翻開2024冬至湯圓熱銷排行，桂冠不僅包辦家樂福前8名，在愛買也穩坐前三。臉書粉專「桂冠輕鬆生活」曾表示，桂冠從1975年投入湯圓製作，至今已推出50年，以穩定口味、原料與工序建立優勢，讓芝麻、花生與鮮肉湯圓成為多數台灣人心中的「標配」，至今仍幾乎沒有對手，不少網友也認證：「市面上最好吃，沒有之一。」
冬至湯圓為何只選桂冠？台灣人認了：沒有對手
一名網友在PTT以「湯圓被桂冠獨霸？」為題發文指出，近年冬至吃湯圓幾乎成了全民默契，但不論走進超商或大型賣場，冷凍湯圓區幾乎都被桂冠佔據，其他品牌存在感不高，讓他忍不住好奇背後原因，「有沒有八卦？」
貼文曝光後，立刻引發大量迴響，不少人直言就是口味與穩定度取勝，「沒辦法芝麻、花生真的很頂」、「花生就是市面上最好吃，沒有之一」、「芝麻香，花生甜，冷掉都能當麻糬吃」、「有吃過其他牌子的湯圓，後面還是改回桂冠」、「時間久了市場反應就是桂冠沒有對手」、「其他牌也有擺，但桂冠就是比較顯眼也有特價，價格沒差多少當然選熟悉的」。
不過也有人認為，「只有開架式吧，也有很多人吃市場買的」、「我比較愛傳統市場賣的紅白小湯圓」。
桂冠湯圓穩坐冠軍！家樂福、愛買排行被包辦：霸榜10年以上
從通路數據來看，桂冠的確長期穩坐冠軍。根據2024年冬至家樂福統計的湯圓熱銷排行榜，前8名全數由桂冠包辦，第9、10名才分別是家福芝麻湯圓與阿華田包餡小湯圓。
至於愛買的銷售排行，同樣由「桂冠芝麻湯圓」、「桂冠花生湯圓」、「桂冠鮮肉湯圓」穩居前三。愛買官方也指出，以口味來看，芝麻最受消費者青睞；以品牌來說，桂冠已霸榜超過10年以上。
🟡家樂福2024冬至湯圓熱銷榜
TOP1：桂冠芝麻湯圓
TOP2：桂冠花生湯圓
TOP3：桂冠鮮肉湯圓
TOP4：桂冠小湯圓
TOP5：桂冠紫糯米芋泥湯圓
TOP6：桂冠芝麻小湯圓
TOP7：桂冠花生小湯圓
TOP8：桂冠焦糖布丁湯圓
TOP9：家福芝麻湯圓
TOP10：阿華田包餡小湯圓
🟡愛買2024冬至湯圓熱銷榜
TOP1：桂冠芝麻湯圓
TOP2：桂冠花生湯圓
TOP3：桂冠鮮肉湯圓
TOP4：桂冠冷凍小湯圓
TOP5：桂冠紫糯芝麻湯圓
TOP6：西北芝麻湯圓
TOP7：義美黑炫風芝麻湯圓
TOP8：西北花生湯圓
TOP9：桂冠紫糯花生湯圓
TOP10：桂冠紫糯米芋泥湯圓
桂冠湯圓稱霸50年！6道工序香Q彈牙 起源故事一次看
臉書粉專「桂冠輕鬆生活」曾分享，桂冠早期結束冰塊生意後，將倉庫出租給糯米粉廠，意外發現每到過年前糯米粉堆滿倉庫，但元宵節前卻迅速清空，才察覺湯圓在節慶市場的龐大需求。
因此桂冠於1975年正式推出「桂冠湯圓」，並嘗試在夏季先行製作，冷凍保存後於冬至販售。不過初期因冷凍造成外皮脫水，出現裂開的「開口笑」狀況，只能挑選品質較佳的湯圓裝盒販賣，沒想到反而受到市場青睞。
隨著需求快速成長，傳統手工已難以應付，桂冠進一步投入自動化設備。1976年，「桂冠湯圓」成為品牌首項導入自動化大量生產的產品。其口感關鍵，在於選用濁水溪流域契作的台灣圓糯米，並堅持浸米、磨漿、壓粿、蒸粿膜、揉粿粹、搓圓等六道傳統工序，不使用現成糯米粉，才造就香Q彈牙的口感，也讓桂冠在湯圓市場一站就是將近半世紀。
資料來源：PTT、臉書粉專「桂冠輕鬆生活」、冬至湯圓排行榜
