我是廣告 請繼續往下閱讀

有「東湖市場天菜涼糕哥」的游勝綸，因出色的外表，深受婆媽喜愛，如今更透過抖音直播，分享在全台各地的擺攤實況，不過《鏡週刊》卻接獲民眾爆料，指他販售過程中，未戴口罩還一直講話、口水猛噴，且拿錢後還繼續切涼糕，有食安疑慮，直呼：「真的很恐怖」，且週刊還接連爆出他積欠萬元律師費、車禍理賠糾紛。2015年，體育系學生游勝綸在東湖市場賣涼糕時，被網友拍照貼上PTT，一夕爆紅，甚至登上國外媒體，被封為「東湖涼糕哥」，近年更靠抖音直播再度累積高人氣，游勝綸過去疑似在直播中曾透露，一天可賺3到5萬元，一週擺攤三天，推估下來，月營業額至少40萬元。然而，根據《鏡週刊》爆料，有民眾花上千元購買游勝綸的涼糕，卻被告知「不開發票」，進一步查詢後才發現，他不僅沒有專業證照、未投保食品安全保險，連流動攤販許可也未申請。民眾質疑，既然游勝綸已成立公司，卻仍未依法開立發票，恐涉逃漏稅，因而向新北市政府提出陳情。爆料公開後，游勝綸隨即在臉書發文，用一連串問號反擊。他表示：「如果我根本沒賺到四十萬，是不是有人要補給我？擺攤到底需要什麼證照？如果真的需要，我可以去考、去申請。你們身邊有在擺攤的家人朋友嗎？他們又有什麼證照？」他也無奈提到，市場曾謠傳他一週、甚至一個月能賺五百萬，「如果沒有，是不是也有人能補給我？」並表示「很慶幸自己有直播，這一年多，真的」。除了稅務疑雲外，《鏡週刊》也揭露，游勝綸近期不只被翻出與經紀公司解約的糾紛，還被指官司落幕後仍積欠逾1萬元律師費未支付。週刊更接獲爆料指出，他在2021年曾於隧道內追撞前車，雖口頭承諾分期賠償，卻隨後失聯，迫使被害車主求助保險公司。但因保險業者同樣聯絡不上他，導致理賠進度因此卡關，而投訴者的車輛因為車禍後嚴重毀損，最終甚至報廢。爆料者補充，因游勝綸當時沒有投保相關保險，受害車主只能改由自身保險理賠；但保險公司以車款「最基本配備」評估價值，使原本估計約40萬元的車輛，最終僅核定不到20萬元理賠，讓一家人相當無奈。