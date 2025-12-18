2025年冬至節氣將於國曆12月21日到來，今年冬至正逢天赦日，80年一遇十分罕見，也是年度中最強大、也最不容錯過的轉運日。塔羅牌老師艾菲爾表示，把握天赦、冬至雙重吉日補財庫、旺桃花，提供16招轉運方法與禁忌，除了習俗吃湯圓以外，也可穿新鞋、吃豬腳麵線等，藉此提前佈局2026年財運、事業與人緣。
📍2025冬至逢天赦日！錯過再等80年
天赦日在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2025年12月21日（農曆11月2日）「天赦日」又是傳統24節氣「冬至」，80年難得一遇，效果特強，也是今年國曆及農曆的最後一個天赦日。
📍天赦日是什麼？
在民間信仰中，天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨，有效除厄運、轉好運，財好運，迎來財庫、桃花大滿貫，根據「轉運、桃花、財源」三面向提供共16招轉運方法與禁忌。
📍冬至逢天赦日！16大轉運招、禁忌一次看
🟡轉運小秘法
塔羅牌老師艾菲爾表示，天赦日結合冬至的強大能量，重點在於「赦罪」與「轉陽」，其核心是先將過去一年的晦氣與阻礙清除，再引進新的、積極的能量。以下5大轉運小秘法，能有效去舊迎新。
1、雙數湯圓轉運：紅白配，人緣旺
「家家吃湯圓」是冬至的傳統。湯圓圓滿的形象，象徵著團圓與運勢圓融。轉運的關鍵在於雙數與顏色搭配。請務必食用雙數顆湯圓（如6顆、8顆），且至少要有一顆紅湯圓和一顆白湯圓。紅湯圓主喜氣、招桃花與感情；白湯圓主清淨、招人緣與貴人。雙色搭配，代表人緣財與正緣都能圓滿。在享用時，需心懷感恩與對來年的美好期許，這樣每一口吃下的不只是甜糯的米食，更是你對未來運勢的甜蜜願景。
2、孝親納福：豬腳麵線報親恩
「豬腳麵線」在傳統文化中，具有去黴運、添壽祿的涵義。豬腳去穢，麵線添壽。在強運日這天，買一份豬腳面線給父母，不僅是報答親恩、積累孝親福報，更是以實際行動為自己「斬斷過去一年的不順與障礙」。父母接收到的福氣會間接回向給子女，形成正向的能量迴圈，為自己在新一年建立堅實的貴人基石。冬至期間（12/21~1/4）也都可以操作。
3、接引財氣：發財水與買彩券
冬至是「一陽來複」的日子，這天接引的水氣與財氣尤其強大。可以準備一個乾淨的容器，裝滿水，並將財水（如銀行求來的或家中的飲用水）放置在財位，象徵「聚水生財」。此外，冬至這天也是財氣轉旺的時機，試試手氣買一張彩券，是向宇宙發出「渴望財富」的信號。但切記，量力而為，重點在於「納氣」而非「賭博」。
4、淨化磁場：不吵架、不鬥嘴
強運日最忌諱的是負面情緒的能量洩漏。言語爭執與鬥嘴會極大地破壞當日的祥和氣場，使原本引進的喜氣與財氣流失。這一天務必保持心平氣和、和顏悅色，即使遇到不順心的事，也要做到「忍住不發」。維持家庭與個人磁場的高度和諧，才能讓好的能量停留，為轉運儀式創造最佳的環境。
5、換舊迎新：吃餛飩、新鞋襪
吃餛飩在傳統中象徵著「天地交運」，其形狀像雞蛋，代表著混沌初開，寓意著新的開始。而「新鞋、新襪子」則是讓自己踏上新氣象的行動。腳踏新鞋，寓意「走新路、開新局」；穿上新襪，代表運勢重新被包裹、被保護。選擇一雙充滿活力或財氣旺盛的顏色，能讓你輕快地迎接2026年的每一個挑戰。
🟡桃花接不完：迎接正緣、人脈大爆發
人緣與桃花運是財運的貴人基礎，沒有良好的人脈，財富難以持續。冬至期間（12月21至1月4日）的暖陽回歸是催動情感運勢的最佳時機。以下6個小秘法，專注於提升個人魅力與愛情磁場。
1、紅白湯圓：情感圓滿，引進正緣
紅白湯圓是情感運勢的基石。紅色的喜氣能催動桃花主動靠近，白色的純淨則能吸引優質的貴人與正緣。食用時，想像自己被幸福、溫暖的能量包圍，將意念的力量注入其中。
2、甜蜜引力：吃一顆糖果
甜食具有強大的甜蜜招引力。在強運日吃一顆糖果，不僅是讓自己開口說好話、說甜話，更是讓自己的言行舉止充滿吸引力。代表你將以甜蜜、樂觀的態度面對新的感情與人際關係，自然能吸引到同樣正向的人。
3、香氣佈局：點燃香氛蠟燭
香氛蠟燭能創造溫暖、浪漫的氛圍，同時利用氣味來淨化與提升個人磁場。選擇玫瑰、檀香或柑橘等能提升愉悅感與吸引力的香型。蠟燭燃燒的火光象徵著「愛情的火苗」被點燃，讓你的魅力光芒四射。
4、紅線系緣：系上五色紅繩
「紅線」是傳統中月老牽線的象徵。選擇一條包含五種顏色（代表五行平衡與圓滿）的紅繩，系於手腕或貼身處。這不僅是祈求正緣、貴人的儀式，也象徵著將好的人緣穩穩地系在自己身邊，不讓好運溜走。
5、心形聚焦：佩帶愛心形飾品
愛心形狀是愛與能量的聚焦符號。佩戴愛心形狀的飾品（無論是項鍊、耳環或戒指），能幫助你集中對愛情的嚮往，並向外界散發出接受愛、渴望愛的訊號，提高吸引正緣的準確性。
6、紅唇魅力：塗上紅色系唇膏
唇膏是強化說話魅力與氣場的重點。紅色系（如櫻桃紅、磚紅或正紅）是最具開運、增強自信的色彩。塗上紅唇，象徵著你將以自信、積極的姿態迎接新的人際關係與機會，讓每一次開口都能吸引目光、帶來好運。
🟡庫裝滿袋
冬至當天是財氣轉陽的重要時點，為明年打下穩固財庫基礎至關重要。以下五個步驟，讓你有效地「開源節流」並「鎖住財氣」。
1、啟動財氣：煮財水儀式
「煮財水」是快速啟動財氣的有效方法。準備168元硬幣（象徵「一路發」），用乾淨的水煮沸後，讓水自然冷卻。將硬幣擦乾後放入新錢包或財位，將冷卻的財水裝瓶後灑在居家財位或辦公桌上，象徵財富如活水般湧入。可以準備不同國家的錢幣，象徵八方來財！
2、淨化身心：茹素或忌食牛
冬至這天，選擇茹素或忌吃牛肉，是一種清淨身心、積累善德的表現。牛在傳統中象徵「耕耘與奉獻」，忌食牛有避免勞碌命的寓意。通過飲食上的自律，達到心靈上的淨化，讓自己的能量場更為純粹，才能吸引更高頻率的財氣。
3、穩固財源：不借錢給人、不跟人借錢
這一天應特別注重金錢能量的穩定。無論是借出或借入，都會造成金錢能量的波動與流失。不跟人借錢是為了避免沾染負債的氣場；不借錢給人則能確保你的財庫能量穩穩地鎖住，不向外洩漏，達到「守財」的最高境界。
4、迎接新氣：換上新錢包
錢包是個人財庫的具體象徵。在強運日換上一個新的、乾淨的錢包，象徵著「更新財庫、迎接新財」。新錢包應選擇深色系（如土色系、金色系、水色系）來穩固財源。並放入煮好的168元硬幣，讓錢包一開始就充滿「發財氣」。
5、口業為首：不吵架、不造口業
這點與轉運小秘法中的「不吵架」相互呼應，但更強調「口業」。財氣是和氣生財而來，惡言惡語、抱怨、批評皆會形成負面能量回路，嚴重破壞財運。強運日這天，務必做到「口吐蓮花」，多說讚美、祝福的話語，讓自己的語言成為吸引財富的正向磁場。
資料來源：塔羅牌老師艾菲爾
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
