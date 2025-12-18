我是廣告 請繼續往下閱讀

戰火再度逼近柬埔寨知名觀光景點吳哥窟，近日泰柬邊境衝突升溫，空襲聲響傳入校園周邊，迫使學生倉皇撤離。而空襲事發地點距離吳哥古蹟群車程不到兩小時，安全疑慮迅速蔓延，引發國際社會高度關注。綜合外國媒體報導，柬埔寨方面指控，泰國軍方近期加大軍事行動力道，不僅出動戰機次數增加，使用的武器種類與攻擊半徑也同步擴大。官方認為，相關行動已超出邊境摩擦範圍，直接深入柬埔寨主權領域，對平民構成威脅。柬埔寨國防部發言人蘇潔達指出，當天上午泰國F-16戰機在暹粒省斯雷斯南區活動，並在鄰近流離失所者安置營地的地點投彈。她強調，這類行為並非單純防禦，而是對他國領土的軍事侵入。另一方面，泰國軍方也同步採取後勤管控措施。泰國15日宣布，關閉一處與寮國接壤的邊境檢查站，理由是防止燃料經第三地轉運至柬埔寨軍方。此舉直接影響邊境物流，部分運輸業者被迫停工等待指示。一名泰國燃料卡車司機屏悠表示，他已在檢查站附近滯留多時，行程大幅減少，收入恐受衝擊。「我只能一直等，但不知道還要等多久，」他無奈地說，顯示衝突外溢已波及一般民生。隨著戰線擴及817公里邊界多處地點，從山區一路延伸至沿海，這場衝突被形容為近代罕見的高強度對峙。即使國際社會試圖介入調停，區域緊張仍未緩解，對高度依賴觀光的柬埔寨而言，未來局勢走向恐將直接牽動經濟與民心。