副總統蕭美琴上月赴歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會並發表演說，事後卻在社群平台流傳一則聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元換取演講機會」的梗圖與貼文，引發眾多網友熱烈討論。總統府與外交部隨即澄清為不實訊息，並向警調單位報案追查來源，不料案件送交法院後，台北地院認定該貼文不構成散布謠言，裁定不罰。11月8日，一則發表於Threads上的文章稱「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，讓副領導人上台演講20分鐘」，並質疑鉅額經費是否應優先用於國內建設或普發現金。總統府隨後發聲明否認相關說法，外交部亦函請警政署、調查局偵辦，追查不實訊息來源。警方調查後鎖定貼文者為陳姓男子。案發時陳男正赴日本旅遊，11月12日返台時因傷坐輪椅入境，卻在機場遭警方帶回說明，引發外界側目。警方詢後，依《社會秩序維護法》將陳男移送裁處。陳男辯稱，發表貼文時人已在國外，不適用《社維法》，且內容僅是轉貼、整合網路資訊，「法國BBC」、「80億歐元」本就誇張不實，屬反諷性質，下方留言多為吐槽，並無散布謠言、影響公共安寧的故意。台北地院審理認為，陳男雖在國外發文，但透過網際網路使國內民眾得以閱覽，仍屬《社維法》規範範圍。同時，80億歐元折合新台幣約2880億元，約占年度政府總預算歲出的近一成，明顯超出外交預算規模；此外，「BBC」為英國廣播公司縮寫，「法國BBC」並不存在，一般具正常智識者即可判斷為虛假訊息。不過，法院也認為，該貼文並未涉及治安、公安或民生危害，也非散布足以引發恐慌的不實消息，而是圍繞政府公共支出是否符合民眾期待的政治評論。依刑事局提供資料，該貼文按讚、留言與轉發人數雖多，但僅顯示討論熱度，難認已造成公共安寧受影響。