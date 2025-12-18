我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前接受專訪，稱明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，包括TPASS定期票、縣市河川治水、疫苗接種、校舍整建等都受影響。對此，國民立法院黨團副書記長許宇甄今（18）日反嗆，行政院軍人加薪預算、提高警消海巡退撫金預算不編，還大砍地方補助款，9月初就告訴卓榮泰預算違法漏編，結果卓榮泰就像奧客雙手一攤，而且還告訴民眾立法院不審查總預算，「做賊喊抓賊，跟本是詐騙集團！」如果行政院把預算書改好送過來，我們馬上可以審查。卓榮泰日前接受專訪時表示，因為明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，明年度新興計畫約有1000億元無法執行，另經常性延續計畫的新增部分不能支用，估計也超過1000億元。其中包括縣市管河川147億元、AI新十大建設100餘億元、TPASS約75億元、疫苗接種70億元、生育補助42億元、校舍整建7億元等，直呼「在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，阻礙國家前進！」對此，國民黨團今天召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，許宇甄說，卓榮泰稱，距離115年剩下半個月，如果總預算沒有通過，許多計畫會卡關，包括生育補助、TPASS定期票、縣市河川治水、疫苗接種、校舍整建，但是，卓榮泰怎麼好意思對鏡頭說時間剩半個月？許宇甄直言，國民黨不是阻擋國家前進，而是在幫人民守住最後法治底線。她舉例，如果今天去銀行貸款，行員客氣跟你說，貸款缺了身份證、財力證明，等證件都補齊就會立刻撥款，結果這人不補件，還咆哮說，不撥款就無法經營下去，公司會倒閉，是你害公司倒閉，「現在這種人就叫做奧客，這就是現在的賴清德、卓榮泰」。許宇甄表示，立法院是講求法治的銀行，卓榮泰就是甩賴超級大奧客，行政院送到立法院115年度的中央總預算案，就是一份缺件嚴重，內容違法的貸款申請書，明年度預算還有很多荒謬的地方。第一，立法院三讀通過、總統也公告軍人加薪預算，行政院一毛不編，提高警消海巡退撫金，行政院也一毛不編，另外，甚至把地方補助款大砍2千多億，還吞了一般補助款，造成地方財務缺口，9月初就告訴卓榮泰預算違法漏編，請拿回去補好，我們馬上審查，結果卓榮泰就像奧客雙手一攤，而且還告訴民眾立法院不審查總預算，「做賊喊抓賊，跟本是詐騙集團！」如果行政院把預算書改好送過來，我們馬上可以審查。許宇甄指出，TPASS定期票無法上路，其實也是謊言，這次115年度交通部工務局編列經費當中，其中15.37億是補助金，另外59.4億是一般性補助款，一般性補助款屬於法律義務支出，不可以發不出來，再者，如果講到補助金，按照《預算法》54條，特別提到新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但經立法院同意者，不在此限。只要他發函到立法院，根本不可能發不出來。許宇甄直言，國民黨團立場清楚，不向違法預算低頭，趕快把預算編合法，不要再把全民當笑話。國民黨團書記長羅智強說，今年年初大家在歡喜過年，結果網軍卻造謠羅智強刪除長照預算，一開工他就嚴正駁斥，衛福部在野審查預算時，不但只刪除0.009％，社家署預算等也沒刪，衛福部也告訴大家長照預算沒有刪，還比之前更多，最後也沒有得到釐清，還是有各式各樣造謠。國民黨團首席副書記長林沛祥說，民主國家不是靠恐嚇治理，國會監督從來就不是國家危機，真正危害國家的，是用習慣謊言安撫自己，卻用恐慌對待民眾的行政院。