有民眾無奈表示，自己剛搬來林口，成為林口人之後，卻要每天晚上8、9點就睡覺，隔天清晨5、6點起床，自嘲根本是「農夫」作息，為的就是通勤不塞車！不過不少在地人表示，「想住在林口，建議就在這附近就業」、「養成好習慣對工作還有健康是很大的幫助，要感謝林口」。
住林口宛如農夫 早睡早起躲塞車
原PO在臉書社團「林口大家庭」發文表示，「初來乍到，成為林口人之後，每天大概8-9點入睡，5-6點起床，這樣才能避開塞車，感覺像是農夫的作息。」
PO文引起許多人共鳴，有人表示，「沒錯，在台北上班住林口就是這樣，你還算好命的了，還有很多人一大早出門，晚上8、9點才回到家的」、「我也是6點多起床，但都11點半睡」，還有很多人佩服原PO可以晚上8、9點就能睡著，「這種作息我很喜歡」、「下班塞回家已經很晚了,要8-9點睡難度也很高」、「8-9點怎麼入睡的超強」。
考量未來生活 在林口工作或搬走
也有很多人建議原PO考慮未來的生活方式，可以在林口找工作，或是乾脆搬離林口，「想住在林口，建議就在這附近就業」、「來半年受不了，快逃」、「搬走就不會了，支持你」。
另外，還有許多人認為，原PO養成這個作息很不錯，對健康很有幫助，「養成好習慣對健康很有幫助，要感謝林口」、「好健康啊」、「連精神都變好了呢」、「早睡早起身體好」、「很早，但其實挺健康的」。
資料來源：林口大家庭
