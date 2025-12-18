受到南方雲系影響，中央氣象署預報中心科長林伯東表示，明後天（12月19日至12月20日）全台有雨，周日冬至（12月21日）有新的東北季風影響至下周一（12月22日），下周三（12月24日）也會有另外一波東北季風增強，濕涼的天氣至少會持續至下周四聖誕節（12月25日）。
一周三波東北季風 天氣變化快
林伯東指出，未來一周共三波東北季風，今晚第一波會持續減弱，周日冬至第二波來襲，影響至下周一，下週二短暫減弱後，下周三第三波東北季風增強，每次增強氣溫都會轉涼。
周五、周六全台有雨 下周二天氣最好
林伯東說明，本周要留意降雨變化，今天基隆北海岸、宜蘭要留意大雨，明後天南方雲系北移到台灣，全台各地整天都有不定時短暫陣雨，東半部要慎防較大雨勢，中部以北、宜花的3500公尺以上高山，配合低溫影響，可能會有降雪、結冰的情況，民眾要注意安全。
林伯東提及，周日冬至、下周一有新一波東北季風，新竹以南降雨趨緩，但迎風面的「基隆北海岸、台北、桃園、宜蘭、花蓮、台東」，持續會有降雨發生。下周二天氣最好，各地多雲到晴；下周三東北季風再增強後，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東又開始有降雨，並持續至下周四聖誕節。
早晚溫差大 冬至、聖誕節前都有冷空氣
林伯東說，今天北台灣、宜蘭白天高溫只有23度左右，竹苗以南則有機會來到28度，早晚溫差較大；明後天東北季風減弱，中南部因為下雨略微降溫，全台白天高溫落在24度左右，清晨低溫17至19度。
周日東北季風增強，北部高溫下滑到20至21度，中南部則是24至28度，早晚低溫在中部以北15至17度，南部、花東17至19度；下周二水氣較少，清晨輻射冷卻明顯，中北部會有15度以下低溫，白天高溫各地在25度以上，早晚溫差大。
資料來源：中央氣象署
