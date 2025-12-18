冬至12月21日傳統習俗會吃湯圓應景，湯圓的主要材料為糯米粉，有暖胃驅寒的效果，而湯圓常搭配的甜湯也有補充能量、滋補身體的作用，中醫師王大元指出，不同體質適合不同的湯底，其中加點薑汁更能促進新陳代謝，下次外帶湯圓，老闆問要不要加薑汁，點頭答應就對了。
冬至這天過後，白天就會開始變長，因此古人有「陰極之至，陽氣始生」的觀念，中醫師王大元表示，天冷適合來碗甜湯暖胃又暖手，且不同甜湯底對於身體有不同的助益，適合不同體質的人飲用，他提供五種不同湯底適合的族群。
冬至湯圓五種湯底適合族群
1.薑汁湯圓
適合族群： 容易手腳冰冷、腸胃虛冷、腸胃壅滯（消化不良）以及容易水腫的人。
功效： 加入生薑汁可以發汗解表、溫中止嘔，並促進新陳代謝；同時能緩解因湯圓糯米黏膩所造成的噁心感與腹痛。
2.桂圓紅豆湯圓
適合族群： 體質虛寒、氣血不足以及臉色蒼白的人。
功效： 紅豆富含蛋白質，有助補氣養血；桂圓（龍眼乾）具溫補性質，能養心安神、幫助入睡，讓氣色變得紅潤。
3.黑糖湯圓
適合族群：有痛經困擾、肢體冰冷的女性。
功效： 黑糖能益氣補中、溫經散寒並舒緩生理期不適，且含有鈣、鉀、鐵、鎂等微量元素。
注意： 患有腎臟疾病或有血糖問題的人應減少食用。
酒釀湯圓
適合族群：孕婦及哺乳期婦女。
功效： 酒釀性溫，含維生素B1、B2，能活血散結與補養氣血。孕婦食用有助於利水消腫，哺乳期婦女則有助於通利乳汁。
鮮肉湯圓（鹹湯圓）
適合族群：容易胃食道逆流的人。
功效：相比甜湯圓，鹹湯圓較不易引起胃酸逆流。建議搭配茼蒿、香菇與豬瘦肉，營養更均衡。
注意：需留意內餡是否使用過多肥肉，以免造成心血管系統負擔。
資料來源：中醫師王大元
