青山王祭正妹女警12秒電眼片瘋傳！迷暈全場：廟會最美風景

▲女警認真執勤的身影吸引眾多網友搶看，儘管戴著口罩，仍藏不住自身清新氣質，在網路上爆紅。（圖／蔡淘貴跑廟會臉書）

電眼女警本尊找到了！撞臉大陸女星、被封「警界黃霄雲」

發現她已在警界服務長達6年，平時都在萬華分局龍山派出所服務民眾，她擁有一雙亮麗大眼，外型酷似大陸歌手「鐵肺蘿莉」黃霄雲，因此在外有著「警界黃霄雲」的響亮名號

▲該名女警已在警界服務長達6年，平時都在萬華分局龍山派出所服務民眾。（圖／台北波麗士IG）