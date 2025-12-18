台北市萬華區青山王祭是當地年度盛事，每年都會吸引大批信眾朝聖，但有民眾捕捉到一名狂飄仙氣的正妹女警維持交通，女警只戴著口罩露出超大電眼，瞬間迷暈眾多網友，短短12秒影片在網路上瘋傳。這名電眼女警身分也被起底，已在警界服務長達6年，更曾在台北市反詐騙宣傳影片中出現，她也因一雙大眼酷似大陸歌手「鐵肺蘿莉」黃霄雲，被外界稱作是「警界黃霄雲」。
青山王祭正妹女警12秒電眼片瘋傳！迷暈全場：廟會最美風景
專門記錄廟會文化的臉書粉專「蔡淘貴跑廟會」在10日貼出一段短片，感謝眾多警察人員們協助維持交通，畫面中清晰可見一名長相亮眼的女警，正在堅守工作崗位，雖然女警戴著口罩，但仍藏不住自身清新脫俗的氣質，加上明亮的雙眼瞬間電暈眾多網友。
短短12秒影片在網路上爆紅，吸引超過1.6萬人按讚、近300人轉發，網友們全在留言區暴動讚賞，「好美的警察呀」、「廟會最精彩的風景就是她」、「眼睛真的好美喔」、「好香好香」、「有戀愛的感覺」，甚至還有當地店家苦笑「這女警週一有來我店開勸導單」，證實女警工作賣力、執法認真。
電眼女警本尊找到了！撞臉大陸女星、被封「警界黃霄雲」
女警憑藉清新外表在網路上爆紅，就有網友一眼認出女警身分，發現她已在警界服務長達6年，平時都在萬華分局龍山派出所服務民眾，她擁有一雙亮麗大眼，外型酷似大陸歌手「鐵肺蘿莉」黃霄雲，因此在外有著「警界黃霄雲」的響亮名號。
值得一提的是，該位女警在11月時還受邀拍攝台北市反詐騙宣傳影片，一同拍攝幽默又富有教育意義的影片，女警在影片中全程保持認真表情，雖然僅有兩、三句台詞，但還是成為影片中的最美嬌點。
不過根據《中時新聞網》報導，女警本人個性較為低調，儘管爆紅仍未公開個人資訊與IG帳號，僅表示若未來有緣分，有機會可以在台北萬華街頭上捕捉到她的身影，但也幽默提醒民眾「別違規犯法」，否則未來將會遇見她。
台北波麗士、蔡淘貴跑廟會、黄霄雲微博
台北波麗士、蔡淘貴跑廟會、黄霄雲微博