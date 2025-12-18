我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國總統川普這回也嘗試親自介入調停，卻未能阻止戰火延燒。（圖／美聯社／達志影像）

烽火映紅邊境天空，泰柬衝突的烈度遠超外界原先預期。從空襲畫面到大量平民倉皇撤離，這場衝突已不再只是外交辭令中的「摩擦」，而是快速演變成牽動區域安全的實質戰事，也讓不少長期關注東南亞局勢的專家直言「完全沒想到會走到這一步」。泰國與柬埔寨長年存在領土爭議，相關糾紛甚至曾訴諸國際司法機構，但多數時候僅止於邊境對峙或零星衝突。然而此次局勢急轉直下，泰國憑藉空中與整體軍事優勢，將打擊範圍推向柬埔寨縱深地區，使衝突性質明顯升級。第一個出乎意料之處，在於戰事規模與強度。原本被視為「可控衝突」的邊境摩擦，迅速演變為高密度軍事行動。雖然雙方官方公布的死傷數字仍相對保守，但從武器使用層級、受災範圍與平民流離失所人數來看，實際人道代價恐遠高於檯面數據。第二個讓外界錯愕的，是外部斡旋的失靈。美國總統川普過去多次將「促成泰柬停火」視為其外交成績之一，這回也嘗試親自介入調停，卻未能阻止戰火延燒。停火表態與實際行動之間的落差，凸顯國內政治與安全計算，已凌駕於國際壓力之上。第三個「沒想到」，則是衝突帶來的連鎖政治後果。在泰國，戰事與內部權力角力交織，牽動政府穩定與未來選舉走向；在柬埔寨，戰爭代價與社會壓力同樣可能反噬執政基礎。邊境砲火，正同步撼動兩國政壇。回顧整場衝突，真正令人警惕的並非單一軍事行動，而是仇恨與不信任被全面動員後的失控風險。當政治算計、民族情緒與歷史糾葛相互疊加，即使握有軍事優勢，也未必能換來安全與穩定，留下的，往往只有更深層的對立與更漫長的修復之路。