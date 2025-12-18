我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐欣瑩今（18）日宣布參選2026年新竹縣長。她表示，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待與請託。她將參選新竹縣長，爭取中國國民黨的縣長初選提名，也願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利。徐欣瑩今天在臉書發文表示，新竹，是台灣最純樸最溫暖的城市，也是最科技最國際的地方。她是交通大學衛星測量博士。所有的太空人都說，從天空往下看，才是地球最美的視角；但她想說，當從整個台灣的高度和視野來看，才知道新竹縣的人文與科技有多麼重要！給每個鄉鎮都有更新更好的新建設，有多重要！給新竹縣一個更前瞻、更美麗的願景，有多重要！徐欣瑩認為，從城市治理、環境永續到生活樣貌，AI時代正在進行典範轉移。在這樣的關鍵時刻，讓我們用AI高科技治理，幫新竹縣創造更便捷的智慧交通、更優質的生活環境、更符合時代的新學校教育，更有產值的就業市場。讓我們用AI智能與資源整合，幫新竹縣創造更安全宜居、更便利、更多醫療養生資源、更自在逍遙的長健之鄉。徐欣瑩說，從兩屆議員到兩屆立委、到三年前擔任楊文科縣長的競選副主任委員，從幼時在家門巷口跑來跑去，到今天在新竹縣的一市三鎮九鄉跑來跑去，從爭取新竹縣政府第一個交通專責單位設立、成立交通安全控制中心、全縣第一個小學英語村設立 及 #學校周邊行人保護時相、重視教育爭取教育經費超過20億、首推「大學生校園服務隊」免費服務中小學生、爭取水土保持農路整修經費超過9.3億、爭取河岸河川整治經費超過12億、打造便利交通網爭取交通建設經費超過74億、爭取偏遠地區30年無 #自來水 完成接管經費超過3億、#急重症醫學中心 的設立、爭取長者婦女小孩各項福利、環境守護捍衛正義。「這是改革的世代，也是AI科技的時代」徐欣瑩說，參與地方縣政二十多個寒暑，深受民眾的支持與鼓勵，對於未來新竹縣的建設與發展深具信心，也決定義無反顧站出來回應民眾的期許與期待。今天正式宣布參選新竹縣長，爭取中國國民黨的縣長初選提名，也願遵守黨中央選舉規則，在公平公正公開的機制下，全力爭取黨內初選勝利。