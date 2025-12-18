我是廣告 請繼續往下閱讀

有夠期待的啦！李小姐這禮拜六要登場了！」 連經紀人都感性發文回憶：「她3歲時我就遇見她， 轉眼間18歲了。從定裝、跟拍到第一次看到她哭戲一鏡到底， Emma真的是善良可愛的女孩，也會是未來的一顆星星。」



談到與張榕容的合作，Emma滿是感激與崇拜，「 她有一種仙女般的特質，只要我有比較卡的地方， 她都會直接告訴我怎麼做，或是在拍戲時丟詞給我， 讓我可以比較順利進入狀態。」



▲Emma和張榕容有許多對手戲。（圖／六魚文創） 艾怡良、阿喜姐妹情 遭逢重擊醒悟



另外，首播後艾怡良與林育品（阿喜）的演出引爆討論， 兩人片段在各社群平台點閱超過300萬人次， 劇中阿喜飾演的單親媽媽，白天在酒店上班，晚上到殯儀館洗大體， 背負家庭責任卻長期忽略自己的她，看似內向、其實極為堅韌。 阿喜分享角色心境：「已經忘記有多苦了，只看著孩子， 義無反顧地往前衝，現在回想起來，為了孩子都值得。」



談到與艾怡良的姐妹情，阿喜想起劇中Hana（艾怡良 飾）總是無私地把秘訣告訴她、幫忙她，甚至承諾帶她往夢想前進， 卻在好不容易看見希望後遭逢重擊，讓她徹底醒悟：「 人很快就會被遺忘，你不照顧自己，沒有人會替你照顧； 你不保護好自己，也保護不了想保護的人。」



《整形過後》本週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、 LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、 三立電視台與華視將於明年接棒播出。



▲阿喜為了還債白天酒店上班、晚上洗大體。（圖／六魚文創）



