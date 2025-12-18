我是廣告 請繼續往下閱讀

金宇彬、申敏兒20日結婚 李光洙確定當主持人

▲金宇彬（左）跟申敏兒愛情長跑10年，將在12月20日結婚。（圖／Netflix）

南韓情侶檔金宇彬、申敏兒將於本月20日結婚，男方摯友李光洙今（18）日宣布擔任婚禮主持人，經紀公司King Kong by Starship出面證實，此外，準新人在業界人緣好，外界都在猜屆時婚禮恐成「半個演藝圈大集合」。金宇彬與申敏兒即將步入禮堂，2人在演藝圈人緣極佳，外界推測婚禮當天恐怕會出現「半個演藝圈」到場祝福的盛況。主持人人選今日正式揭曉，由金宇彬多年好友李光洙接下重任，公司King Kong by Starship證實表示：除了主持人之外，誰會獻唱祝歌同樣引發關注，外界認為，儘管D.O.先前表明將以EXO演唱會行程為優先，但仍有不少聲音看好他會抽空現身婚禮獻唱，原因在於D.O.、李光洙與金宇彬曾一同主持《種豆得豆》，3人私交深厚，是眾所皆知的好兄弟，因此也盛傳可能由李光洙主持、D.O.獻唱祝歌。金宇彬與申敏兒自2015年公開認愛以來，攜手走過金宇彬罹患鼻咽癌的低潮時期，近10年的公開戀情始終不離不棄，感情穩定深厚，最終決定於12月20日完成人生大事。雖然婚訊公布的突然，但外界並不感到意外，更多的是認為一切水到渠成，紛紛送上祝福與支持。