我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高雄市「棉花糖寵物旅館」憑藉完善的照護流程與優質服務品質，榮獲「全台十大特定寵物寄養業者」殊榮。（圖／高市府農業局提供）





▲高雄市動保處將持續輔導特定寵物業者優化環境與服務內容，並深化各項動物友善政策，打造讓毛孩安心、飼主放心的宜居寵物友善城市。（圖／高市府農業局提供）

（高雄市政府農業局廣告）

由農業部主辦的年度指標性評選活動「毛星級大賞」，今年自全台多家特定寵物寄養業者中，評選出服務品質與專業表現優異的業者。高雄市在這屆評選中表現搶眼，共有5家特定寵物寄養業者成功入圍，充分展現高雄在寵物照護產業的專業能量與政策輔導成果。其中，高雄市「棉花糖寵物旅館」憑藉完善的照護流程與優質服務品質，榮獲「全台十大特定寵物寄養業者」殊榮，並在民眾線上票選中累積4,006票按讚數，兼具專業肯定與高人氣，成為本屆全台矚目焦點。該業者16日並北上至農業部接受表揚。這屆入圍「毛星級大賞」之高雄市特定寵物寄養業者包括：棉花糖寵物旅館、五吉寵物旅館、寵悠活鮮食宿、貝貝窩寵物美學生活館、熊大心寵物精品旅館。高雄市動物保護處表示，近年持續推動「寵物友善城市」政策，從特定寵物業者的法規管理、營業場所環境改善，到專任人員專業訓練與評核輔導，均系統性投入輔導資源。本次共有5家業者入圍毛星級大賞，正是長期輔導政策逐步發酵、成果獲得全台肯定的具體展現。動保處處長葉坤松指出，透過專業輔導、評核協助及教育訓練機制，協助特定寵物寄養業者在硬體設施與服務品質上持續精進，確保每一位入住的毛孩，都能在安全、健康且友善的環境中獲得妥善照護。這次毛星級大賞亦納入民眾線上投票與實際飼主回饋作為評選參考依據，不少飼主分享寄養體驗表示：「家中毛孩原本有分離焦慮，入住後卻開心到主動往旅館跑」、「有草地活動空間，回家後累得很滿足」、「工作人員對動物非常有耐心，能感受到真心喜愛動物。」這些來自第一線的真實回饋，也反映出現代飼主對專業寵物照護服務的高度重視。動保處說，「毛星級大賞」係透過縣市政府推薦、農業部評審委員實地訪視，以及民眾線上投票等多元指標進行綜合評選，高雄市本屆亮眼表現，顯示地方政府透過制度化輔導，已逐步引領特定寵物產業邁向更高品質與標準。未來，高雄市動保處將持續輔導特定寵物業者優化環境與服務內容，並深化各項動物友善政策，打造讓毛孩安心、飼主放心的宜居寵物友善城市。