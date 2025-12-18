我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部次長賴建信今天(18)日出席《經濟日報》「2025能源願景高峰論壇」時表示，深度節能是總統賴清德二次能源轉型政策的重要一環，今年節電目標設定為103億度，而已於12日突破105億度，提前達標。賴建信致詞指出，總統於2024年宣布二次能源轉型政策，聚焦發展多元綠能、深度節能。其中，多元綠能方面，持續發展光電、離岸風電、地熱等綠能，近期會與內政部會銜公告大型建物裝置屋頂型光電相關規範，現在也在盤點2030年、2050年等階段的離岸風場開發，並與各部會做圖資套疊；另外，政府也已盤點出10大潛力先進地熱場址，要與傳統地熱開發多頭並進。深度節能方面，他當場宣布，今年的節電目標已於12月12日已達到105億度電，比原本年底預期達標的103億度的電，更早更多。能源署主秘翁素真表示，2024年總統宣布二次能源轉型，深度節能搭配需量反應將降低需求、抑低尖峰負載，達到供需平衡；今年達到目標後，2027年節電206億度，2030年則設定節電要達到330億度。對此，政府自2024年起投入353億元，實施包括全國逾6成用電的能源大用戶強制節電目標、中小能源用戶以節能輔導及補助誘因推動、一級能效家電汰換補助、高效率家電貨物稅減免等。