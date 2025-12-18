曾因裸上身賣涼糕意外爆紅的「涼糕哥」游勝綸，一度從排球國手紅到進軍演藝圈，8年前淡出演藝圈後，他靠直播重返市場，成功帶起涼糕熱潮，吸引大批粉絲排隊捧場，卻也因大朝聖人潮引發市場衝突，甚至傳出遭許多市場封殺。近期涼糕哥又爆出質疑食品衛生、月入40萬卻沒有擺攤執照與欠債等爭議，對此，他稍早公開回應，無奈表示：「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？」
涼糕哥兩度爆紅！曾是運動國手、進軍演藝圈
涼糕哥游勝綸過去曾是排球國手，平日則在市場擺攤販售涼糕。10年前有PTT網友拍下他赤裸上身賣涼糕的畫面並上傳分享，讓他意外一夕成名，聲量迅速暴漲，之後更短暫踏入演藝圈。不過，因與經紀公司在合約上出現問題，他並未留戀螢光幕前的名氣，選擇逐漸淡出演藝工作。
近年來，游勝綸將重心轉回本業，積極經營TikTok與臉書等社群平台，再次回到市場賣涼糕，並透過「一邊直播、一邊擺攤」的方式吸引關注。這種做法成功打開知名度，吸引大量原本不逛市場的年輕族群前來嘗鮮，聲量也隨著社群擴散不斷攀升，目前TikTok追蹤人數已突破23萬，臉書粉專追隨者也接近20萬。
涼糕哥1人復活傳統甜點！客排3小時還買不到
涼糕哥曾在直播中透露，單日擺攤營收可達3至5萬元，每週營業約3天，推估月營業額至少40萬元起跳。他對於粉絲合照幾乎來者不拒，態度相當親切，也讓不少支持者專程到市場排隊，有人甚至等了3小時仍撲空，沒能買到涼糕。
隨著人氣高漲，游勝綸的走紅也意外帶起一波市場涼糕熱，不少同業開始模仿他的模式，在TikTok上拍攝製作涼糕的影片，讓網友感嘆：「涼糕整個被游勝綸給救活了⋯太誇張」、「以前根本沒什麼人在吃涼糕，搞到現在排隊人潮這麼多，游勝綸的威力真的很猛」。
涼糕哥生意太好遭市場封殺！隔壁攤販威脅：開瓦斯引爆
不過，涼糕哥二度翻紅後，人潮大量湧入市場找他買涼糕，排隊動線一度影響到其他攤商生意，也因此引發不滿，甚至傳出遭到市場拒絕進駐。涼糕哥曾在直播中提到：「南門市場，有一個攤販就說要開瓦斯引爆，要死大家一起死，我就去那一次，就被封殺了」。
涼糕哥也曾無奈表示，自己已被部分市場列為拒絕對象，「有些市場現在已經把我封殺了，打電話過去詢問攤位，市場問我是哪裡，我說賣涼糕的，市場立刻就警覺詢問：『直播那個喔？沒辦法不要不要』。」為了平息紛爭，他甚至自掏腰包補貼其他攤販的攤位租金，希望降低衝突。
涼糕哥遭爆沒擺攤執照、欠債！本人無奈發聲：擺攤要什麼照
針對此次爭議，根據《鏡週刊》報導指出，上（11）月底有民眾在新北市蘆洲購買涼糕時，目擊游勝綸未配戴口罩，且一邊切涼糕一邊說話，口水四濺，甚至在收錢後未清潔雙手便繼續處理食品，讓人對食品衛生感到憂心。網路上近日也出現爆料，指出他積欠一萬元律師費多年未還、車禍賠償遲遲不給等。
此外，也有民眾投訴，11月29日花費近千元購買涼糕並要求開立發票，卻被告知「沒有開發票」。進一步查詢後發現，游勝綸疑似未具備相關食品證照、未投保食品責任險，也沒有流動攤販執照，被質疑成立公司卻未依法開立發票，恐涉及逃漏稅問題，相關情況已向新北市政府陳情，但尚未收到回應。
面對一連串爆料，涼糕哥清晨在臉書發文回應，語氣顯得相當無奈，「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼照，如果需要，我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前都在傳我一個禮拜或一個月可以賺五百萬，沒有的話，誰能補給我嗎？我很慶幸自己有直播，這一年多真的。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
涼糕哥游勝綸過去曾是排球國手，平日則在市場擺攤販售涼糕。10年前有PTT網友拍下他赤裸上身賣涼糕的畫面並上傳分享，讓他意外一夕成名，聲量迅速暴漲，之後更短暫踏入演藝圈。不過，因與經紀公司在合約上出現問題，他並未留戀螢光幕前的名氣，選擇逐漸淡出演藝工作。
涼糕哥1人復活傳統甜點！客排3小時還買不到
涼糕哥曾在直播中透露，單日擺攤營收可達3至5萬元，每週營業約3天，推估月營業額至少40萬元起跳。他對於粉絲合照幾乎來者不拒，態度相當親切，也讓不少支持者專程到市場排隊，有人甚至等了3小時仍撲空，沒能買到涼糕。
隨著人氣高漲，游勝綸的走紅也意外帶起一波市場涼糕熱，不少同業開始模仿他的模式，在TikTok上拍攝製作涼糕的影片，讓網友感嘆：「涼糕整個被游勝綸給救活了⋯太誇張」、「以前根本沒什麼人在吃涼糕，搞到現在排隊人潮這麼多，游勝綸的威力真的很猛」。
不過，涼糕哥二度翻紅後，人潮大量湧入市場找他買涼糕，排隊動線一度影響到其他攤商生意，也因此引發不滿，甚至傳出遭到市場拒絕進駐。涼糕哥曾在直播中提到：「南門市場，有一個攤販就說要開瓦斯引爆，要死大家一起死，我就去那一次，就被封殺了」。
涼糕哥遭爆沒擺攤執照、欠債！本人無奈發聲：擺攤要什麼照
針對此次爭議，根據《鏡週刊》報導指出，上（11）月底有民眾在新北市蘆洲購買涼糕時，目擊游勝綸未配戴口罩，且一邊切涼糕一邊說話，口水四濺，甚至在收錢後未清潔雙手便繼續處理食品，讓人對食品衛生感到憂心。網路上近日也出現爆料，指出他積欠一萬元律師費多年未還、車禍賠償遲遲不給等。
面對一連串爆料，涼糕哥清晨在臉書發文回應，語氣顯得相當無奈，「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼照，如果需要，我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前都在傳我一個禮拜或一個月可以賺五百萬，沒有的話，誰能補給我嗎？我很慶幸自己有直播，這一年多真的。」