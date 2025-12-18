我是廣告 請繼續往下閱讀

艾康明生技公司曾斥資重金，聘請林志玲等知名藝人代言。不過，公司副董事張姓人士控訴，董事長林志明涉嫌挪用公司6億元，指多筆資金流入林志明及其家人帳戶，並稱林志明曾要求刪除帳務資料以滅證。台中地檢署今日偵結，認定林志明開立近2億元不實發票、掏空公司轉出3.2億款項，依背信、違反稅捐稽徵法及商業會計法等罪，起訴林志明等8名被告。檢方查出，林志明為艾康明集團旗下所屬3家公司實際負責人，因公司營業收入大幅增加，他為逃漏公司營利事業所得稅、營業稅等應納稅額，2021年至2025年間開立高達1.97億元的不實發票，予其他公司抵稅，此外，林志明還從2020年11月至2025年6月，指示不知情的公司會計，將資金陸續轉入他及家人名下帳戶，合計達3.25億元，造成艾康明等5家公司財產損失。為掩蓋行徑，林志明於今年8月18日，在艾康明位於台中市西屯區的辦公室內，操作內部電腦刪除111、112年度會計帳務電磁紀錄，導致艾康明等5家公司財務報表不實。檢方偵辦期間，查扣林志明價值1,700萬元的法拉利、1,650萬元賓利、1,400萬元勞斯萊斯等名車及相關證物，並凍結林志明等人名下金融帳戶與不動產，總價值約2億1,080萬元。全案今日偵結，檢方依背信、偽造文書、違反稅捐稽徵法及商業會計法等罪，將林志明等8人起訴。