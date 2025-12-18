冬天氣溫驟降，血壓控管不易，許多人又愛吃薑母鴨、羊肉爐補身體，導致「腦中風」風險劇增，ICU護理師林婷表示，她曾一個晚上接手6個腦中風患者，其中包含一名吃完薑母鴨後感到全身無力的男子，回家洗澡時竟倒在浴室口吐白沫，最後診斷是腦出血壓迫到腦幹，不到2天就死亡造成遺憾。
林婷透過臉書粉專《林婷一下吧 icu護理師》發文分享，腦中風在台灣致殘、致死機率榜上有名，且越來越年輕化，有些人不注意就導致殘疾甚至危急到生命，尤其近期氣溫驟降，「有一天我在加護病房連續從急診收到6腦中風患者。」
林婷指出，一個40多歲做業務的男子晚上吃了薑母鴨，回家路上覺得後頸痛，下意識用手捏捏敲敲，回到家幾小時後「視力模糊」，點完眼藥水後全身無力，以為洗澡會舒緩，想不到在浴室倒下，出現抽筋、眼歪嘴斜、口吐白沫的情況，電腦斷層顯示大片腦出血壓迫到腦幹，也讓瞳孔放大，不到2天就死亡。
另一名70多歲的長者則是在傍晚吃飯時，突然覺得嘴巴的東西都塞在右邊腮幫子，用手去挖出來後，開始覺得右邊臉部麻痺流口水，兒子趕緊叫救護車送急診，時間不到一小時就做電腦斷層，治療的預後良好。
面對腦中風突如其來的威脅，林婷提醒，如果自己或親友出現以下5種症狀，務必盡快前往醫院檢查、治療。
1、一側手或腿出現短暫性無力。
2、臉部感覺異常，半邊的臉部突然出現麻木感，無法正常皺眉或閉眼，出現流口水或嘴角歪斜。
3、語言障礙，突然講話不清楚，或聽不懂別人說話。
4、頭暈頭痛，突然劇烈頭痛、頭暈目眩，可能伴隨噁心、嘔吐。
5、視力障礙，突然眼前發黑、一陣模糊，幾秒鐘又恢復正常。
針對冬季吃薑母鴨、羊肉爐，宇平診所心臟內科醫師劉中平強調，許多人都因為喝下含人參的「高湯」，導致血壓急速飆高，因此進補時應將高湯最上層的油撇掉，避免攝取過多油脂；三高族群，以及有心臟病、腦中風病史的族群，因為天氣冷血管收縮，血壓本來就會攀高，在進補上一定要適量。
資料來源：婷一下吧 icu護理師
