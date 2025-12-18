我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹市長高虹安。（圖／記者呂炯昌攝）

新竹市長高虹安被控在任職立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙重罪判7年4月。台灣高等法院16日以立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，逆轉改依偽造文書罪，判6月徒刑、得易科罰金。高虹安今（18）日復職，針對高等檢署研議上訴，她在受訪時呼籲尊重二審判決。新竹市府昨日收到內政部高虹安復職公文，今日高虹安8點半回到市府上班，在接受支持者現獻花迎接，接著發表談話後開始辦公。今日第一個公開行程是出席新竹市2026消防形象月曆發表記者會，並接受媒體聯訪。媒體詢問停職期間內政部遭停薪，現在復職內政部補發薪水會覺得是還妳公道嗎？高虹安說， 依法處理就好，立法院近期有相關修法，針對停職期間所扣除的薪資，若在判決後需補發，一切會由人事處進行計算。她目前尚不清楚確切的補發金額與時間，這部分待人事處報告後會再說明。媒體追問是否會擔心高檢署上訴，高虹安表示，尊重檢察官的職權，如果要上訴她也是尊重，但希望各界能尊重二審的判決結果，後續若有三審，她會繼續在司法戰場上努力，她希望能在接下來的一年時間內，把握時間完成應做的市政工作。針對民眾黨主席黃國昌曾表示新竹市是最適合第一個談妥藍白合的縣市，明年是否會投入選戰？高虹安強調，他會跟黃國昌與國民黨主席鄭麗文一一拜會，回來市府工作目前以回歸市府工作為首要任務，她在停職期間也遇到大罷免，她感謝藍白兩黨以及眾多同事在停職與罷免期間的支持，之後依序拜會並致謝，具體的未來選舉規劃，會等與兩位黨主席溝通後再對外說明。高虹安也感嘆「貪汙」標籤非常沉重，尤其在罷免期間，看板林立對她造成很大壓力，二審判決能將此標籤除去，對她而言意義重大，她希望支持者與網路言論能尊重司法、保持理性，回歸對市政的討論。高虹安說，經歷過司法程序，更能理解柯文哲及其家人在過程中所受的煎熬，也希望柯文哲加油，也希望柯文哲保持身心健康是對家人最墜重要的事。