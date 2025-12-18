我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張兆志（左）與許允樂（右）離婚並未撕破臉，還為前妻遭網路霸凌而公開撻伐抹黑者。（圖／翻攝臉書）

▲張兆志今年4月6日發現疑似抹黑許允樂的好友行蹤，上前跟拍影片並傳到網路，因此挨告。（圖／翻攝臉書）

▲張兆志為許允樂與多年交情的好友撕破臉，被告妨害名譽、妨害自由、跟蹤騷擾、違反個資法。（圖／翻攝臉書）

▲法官認為，張兆志臉書直播砲轟好友夫婦，是因為許允樂遭受網路霸凌，但這是可受公評的事件，以此做出評論並無侵害名譽。（圖／翻攝臉書）

▲許允樂（右）宣布與李玉璽（左）結為連理，前夫張兆志大方送上祝福。（圖／翻攝臉書）

藝人許允樂再婚，與她結縭6年的前夫張兆志送上祝福「」。張兆志眼中，許允樂是「」，兩人是因為生養小孩的問題而分開，並未仇視怨懟，張兆志發現多年好友疑似發動網路霸凌許允樂，還依據張兆志的說法，抹黑許允樂的陳姓好友是他華岡藝校學弟，目前任職於某珠寶公司總經理。張兆志今年4月6日，再發布到網路上；隔天4月7日，張兆志臉書直播再度開槓陳氏夫妻，公布他們姓名、照片、出生年月日、目前的工作，並提到陳姓學弟跟別人聊酒店、嫖妓等話題；張兆志還指控，有個專門攻擊許允樂的Line群組「」，其中一名成員「」就是陳姓學弟的太太。4月14日陳氏夫妻透過律師聲明「」，但當天晚上張兆志仍開直播繼續談論。陳氏夫妻指出，張兆志跟拍當天曾說：「」並在臉書留言提到「」，足以認定張兆志早已知道他們夫妻駕駛的車輛，也有意在地下停車場攔車堵人；陳姓學弟認為自己並非公眾人物，不該公開職業、畢業紀念冊，張兆志說他花錢解決性需求，就算是真的，這只跟個人私德有關，仍構成誹謗；許允樂對Line群組「隔夜饅頭她不硬嗎」三名成員提告妨害名譽，經由檢方調查，陳姓學弟的太太並未以「QQ」為名加入群組，並兩度處分不起訴，但張兆志還是在直播時不實指控。，願意以現金提供擔保。張兆志，當天他只追到隔壁大樓的大廳就離開，沒跟到地下停車場堵車，他和陳姓學弟相識多年，知道學弟開保時捷很正常；張兆志提及，跟學弟和共同友人聊天時，朋友有說到學弟「」，因此「嫖妓說」並非他無中生有。張兆志不認為在直播中公布陳姓學弟的畢業紀念冊有錯，因為這是公開資料，，他並未違反個資法。至於許允樂告「隔夜饅頭」群組成員惡意抹黑卻不起訴，張兆志說檢方第一次不起訴陳姓學弟的太太，是因為沒有陳太太就是「QQ」的客觀證據，但聲請再議並發回重查後，第二次不起訴的理由已改為「QQ言論不構成妨害名譽」，不代表陳太太並非「QQ」。張兆志主張，三段影片即使損害陳氏夫妻名譽，可在民事判決他們勝訴後，再要求賠償或回復名譽，無須禁止他在網路上播放。北院認為，張兆志到底有無跟蹤騷擾陳氏夫婦，在，不用確認張兆志是否確實有跟騷或妨害自由的行為；法官指出，張兆志4月7日、4月14日直播抨擊陳氏夫妻，是因為許允樂遭網路霸凌，他懷疑抹黑者就是陳太太，基於這件涉及公共利益的新聞事件而提出評論，並無侵害名譽；至於張兆志在直播中公開陳姓學弟的畢業紀念冊、聚會合照照片，這些資料都是合法取得，未涉及不法，因此兩段臉書直播影片不須移除。陳氏夫妻並未在假處分聲請書寫出向張兆志求償多少，(約4.666年)，依據算式「1650000*4.666*5％≒384945」，陳姓夫婦對於北院裁定張兆志4月7日、4月14日直播影片免移除的部分提起抗告，不過高等法院駁回。