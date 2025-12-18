我是廣告 請繼續往下閱讀

世界球后安洗瑩今（18）日在世界羽聯（BWF）年終總決賽女單小組賽第2戰展現壓倒性實力，僅花不到40分鐘便以21：9、21：6輕取日本新星宮崎友花，收下小組賽2連勝，也確定攜手日本名將山口茜提前挺進4強。本屆年終賽女單A組眾星雲集，包括安洗瑩、山口茜、宮崎友花以及印尼好手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）。安洗瑩在首戰歷經三局激戰後擊敗瓦爾達妮，本場面對世界排名第9的宮崎友花，則完全掌控節奏，延續對戰優勢。比賽一開始，安洗瑩便迅速進入狀況，首局拉出12：4的攻勢，憑藉細膩的控球與犀利落點全面壓制對手，順利以21：9先下一城。第二局她持續加快節奏，開局即取得5：1領先，幾乎未給宮崎友花反撲空間，最終以21：6再下一城，完成直落二勝利。隨著安洗瑩拿下這場勝利，A組戰況也隨之明朗。安洗瑩與山口茜同為2勝0敗，提前鎖定小組前2席次；宮崎友花與瓦爾達妮則吞下2連敗，確定無緣晉級。接下來，安洗瑩與山口茜將在最後一場小組賽正面交鋒，爭奪分組第一。安洗瑩本賽季狀態持續高檔，在各站巡迴賽累計拿下10座冠軍，創下個人生涯單季新高。她曾於2021年奪得年終賽女單冠軍，本屆再度以頭號種子身分參賽，被外界視為奪冠最大熱門之一。回顧昨日的首場小組賽，安洗瑩面對世界第7的瓦爾達妮，雖在第二局狀態起伏遭對手扳平，但決勝局迅速調整，最終以21：16、8：21、21：8拿下勝利，也將雙方對戰紀錄改寫為6連勝。昨日同組的另一場比賽，日本前球后山口茜展現老將經驗，以21：14、21：17直落二擊敗同樣來自日本的年輕世代代表宮崎友花，為自己爭取晉級優勢。年終總決賽採小組循環制，每組前兩名晉級4強。隨著安洗瑩提前過關，焦點將轉向她與山口茜之間的分組龍頭之爭，以及她是否能為這個豐收的賽季畫下最完美的句點。