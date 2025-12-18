我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余天（左）才透露罹患攝護腺癌、白內障，老婆李亞萍就坦言罹患失智症。（圖／余祥銓臉書）

李亞萍罹患失智症 忘記弟弟已過世

75歲資深藝人李亞萍罹患失智症！她難得上節目大聊近況，透露自己有失智跟失憶症狀，常常白天黑夜搞不清楚，甚至忘記弟弟過世，讓余天崩潰回：「亞夫早就已經死了！」她已經在看醫生服藥治療，透露醫生說這是長年的憂鬱自閉、躁鬱影響下的併發症。事實上，李雅萍的老公，定期回診追蹤，夫妻倆年事已高，身體狀況引發外界擔憂。據《三立新聞網》報導，李亞萍坦言自己的狀況已經影響到日常生活，苦笑說現在常出現失憶、失智的症狀，甚至剛跟人聊完天，轉頭就會忘記對方是誰。過去余天曾抱怨她在家總是碎碎念，其實背後原因也讓人心酸，她會一邊在家裡走來走去、一邊自言自語，看到空著的餐桌椅，還會恍神以為弟弟亞夫剛剛還坐在那裡吃飯，直到余天忍不住提醒她，亞夫早在多年前就已經過世。目前李亞萍固定回診、按時服藥，她轉述醫師的說法，認為失智與失憶和長期自閉、憂鬱狀態有關，她也形容自己的時間感常常錯亂，有時候去醫院看診，連藥都還沒拿就直接回家；有一次凌晨4點就刷牙換衣服準備出門，還以為是下午4點，直到家人提醒才驚覺搞錯。她訪談時情緒一度低落，提到最近常夢見已過世的好友來找她聊天，每次醒來都忍不住痛哭，身心狀況也讓一雙兒女余筱萍、余祥銓擔心。如今她終於願意走出家門重新上節目，第一個接下的通告就是何篤霖、陳亞蘭主持的《命運好好玩》。至於未來會不會更頻繁復出錄影、重回螢光幕，她則相當務實，認為現在能上的節目已經不多，之後還是要看主題合不合適，才會再做考慮。此外，余天11日出席胡瓜《鑽石舞台之夜》宣傳餐敘，分享身體近況透露過往罹患攝護腺癌、白內障，目前攝護腺已全割掉，也替換雙眼的水晶體，整個人眼神相較早年抖擻，「攝護腺都沒了，老花、白內障都看不清楚，現在都很清楚！」