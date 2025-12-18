我是廣告 請繼續往下閱讀

位於新北市新店區的陽光運動公園16日發生一起離奇命案，一對情侶被巡邏的公園管理員發現倒臥在階梯上，兩人一動也不動，身旁還放有高粱酒瓶。經救護人員將兩人送醫後，65歲的卞姓男子宣告不治，而45歲的詹姓女子則轉至加護病房治療。警方初步研判，疑似為天冷飲酒失溫致死，排除有外力介入，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。據了解，這名65歲的卞姓男子及45歲的詹姓女子均為保全業，兩人為情侶關係且交往已久。怎料，16日上午卻被發現雙雙倒臥在陽光運動公園的階梯上，林姓公園管理員見狀後嚇壞急報案。救護人員到場後發現卞男已失去呼吸心跳、詹女昏迷，緊急將兩人送往醫院急救。但卞男送醫後仍宣告不治，至於詹女則轉至加護病房治療。經警方及鑑識人員到場勘驗後，發現事發地點放有一瓶還沒喝完的高粱酒瓶、礦泉水及紙菸等雜物，已排除有外力介入。而家屬也表示兩人近期無異狀，初步研判為天冷加上喝醉失溫所導致。至於詳細事發原因為何，還有待詹女清醒後進一步調查釐清；另後續將報請檢察官相驗遺體，釐清卞男的真正死因。