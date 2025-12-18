我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市政府消防局爆出重大風紀案件。新北地檢署查出，消防局內多達10名消防員涉嫌勾結殯葬業者「萬叡」、「仁祥」、「鉅陽」，於值勤期間洩漏民眾緊急救護、無意識、無呼吸心跳及死亡案件等資訊，協助業者搶先到場接洽殯葬生意，並從中收取賄款。檢方偵結後，依《貪污治罪條例》行、收賄及刑法洩密等罪嫌，起訴10名消防員及3家業者負責人、員工共14人。檢廉調查指出，涉案消防員多集中於消防局第二大隊，包含泰山、五工、新莊、更寮、頭前等分隊，另有消防局勤務指揮中心消防員涉案，犯案時間自2021年8月起，至2024年1月止，時間長達2年多。檢方指出，3家殯葬業者為搶得先機，在地方上與涉案消防員接觸並達成合作後，陸續成立多個LINE或Telegram通訊群組，甚至以Google表單填寫、即時傳送地點等方式，接收消防員於值班時，透過救護派遣系統或救護平板所掌握的緊急救護及死亡案件資訊。業者因此得以早於其他同業抵達現場，爭取承辦亡者後事的機會。一旦業者成功接案，便依個案與配合的消防員論件計酬，每件酬勞從最低2,000元起算，最高可達1萬5,000元不等。檢方統計，部分消防員至少洩漏2件秘密並收取1萬元報酬，也有人平均每月成功配合2件，收賄金額累計達12萬至15萬餘元，甚至有人同時與不同業者合作，藉此增加不法所得。其中，收賄金額最高者為勤務指揮中心一名蔡姓消防員，檢方查出其與鉅陽殯葬業者合作期間，累計收賄高達69萬5,000元。全案10名消防員收賄總額達127萬9,000元。本案由檢察官徐世淵指揮廉政署，於去（2024）年1月及8月分兩波行動偵辦後查獲。檢方指出，10名消防員在偵查中均坦承犯行，並已主動繳回全部犯罪所得，其中5人涉案金額在5萬元以下，檢察官因此依法建請法院酌減其刑，後續仍待法院審理。