韓國男神李棟旭近期以《殺人者的購物中心》、《離婚保險》等作品深受全球觀眾喜愛，也確定要舉辦巡迴見面會與各國粉絲見面，台北場確定在2026年1月31日於台北和平籃球館登場，今（18）日詳細購票辦法出爐，票價分成：SVIP區5880元、VIP區4880元、A區3880元、B區2880元、愛心席1440元，全部都座席，2025年12月19日（五) 1100－18：00讓官方粉絲會員優先買，2025年12月20日（六）12：00起全面在KKTIX啟售。
📌李棟旭台北見面會資訊：
活動日期：2026年1月31日（六）16：00
活動地點：台北和平籃球館（臺北市大安區敦南街76巷28號）
活動票價：SVIP區5880、VIP區4880、A區3880、B區2880、愛心席1440（全座席）
售票時間：2025年12月19日（五) 1100－18：00（官方粉絲會員優先買）
2025年12月20日（六）12：00起（一般開賣）
購票福利：歡送、限定小卡、官方海報、團體合照、親簽海報、親簽小卡
售票系統：KKTIX售票網站、全家FamiPor 機台
購票連結：https://toofish.kktix.cc/events/cafb2d8f
李棟旭2025～2026巡迴粉絲見面會以「MY SWEET HOME」命名，是希望向粉絲展現一個舒適休憩並感受到溫暖的地方，在與粉絲相伴的這段時間裡，讓大家能感受到同樣的情感，直言無論身在何處，只要有粉絲在，就是他溫暖的家。
李棟旭介紹 《我的女孩》讓他紅遍亞洲
李棟旭是從模特兒發跡踏入演藝圈，先是演出MBC獨幕劇《最佳劇場－在路之外還有世界》後，再陸續接演校園劇，真正讓他成名的，是2005年跟李準基、李多海主演《我的女孩 My Girl》，成功打開全亞洲的知名度。此外，他的代表作還包含《女人的香氣》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《觸及真心》、《九尾狐傳系列》、《殺人者的購物中心》，特別是《鬼怪》讓他再創事業巔峰，跟孔劉的「死鬼CP」，至今仍是許多觀眾最愛的組合搭檔。
