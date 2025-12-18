我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前宣布《財劃法》不副署，引發在野群起圍剿，更移請監察院彈劾。對此卓榮泰今（18）日受訪表示，這正好證明兩件事情，首先是監察院預算被大幅刪減與凍結但沒有喪失功能，證明維持憲政機關運作的必要性；其次是沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，「我願意面對」，大家都可以在《憲法》體制裡面好好來運用，好好來談總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。卓榮泰說，不副署是引用《憲法》第37條的規定，行政院啟動權力，真正目的是要所有議題都回到憲政機制裡面談。而今天也證明兩件事情，首先是監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像憲法法庭一樣被整個喪失功能，證明維持憲政機關運作的必要性，「所以這樣是對的」。其次卓榮泰強調，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，自己願意面對彈劾，最重要的是，如果從此大家都可以在《憲法》體制裡好好運用，好好來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。