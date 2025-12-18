我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市左營楠梓市議員參選人尹立，今（18）日發布與立法委員沈伯洋（撲馬）合拍的趣味短片。影片中，沈伯洋幽默送給尹立兩把刷子，象徵尹立是個「有兩把刷子的人」，既展現趣味，也傳遞兩人對公共事務的共識與理念。尹立與沈伯洋皆出身教師背景，長期耕耘教育現場，對社會基層有深刻理解。兩人從教育現場走向街頭，進而投入公共事務與政治。今年的大罷免期間，他們皆投入大量心力協助各地行動，強調「延續公民力量」的重要性。沈伯洋表示，尹立從草根出發，累積豐富行政經驗，熟悉政策規劃與地方事務管理，能將理念落實為具體行動。「兩把刷子」不僅是幽默象徵，也代表對尹立的信任與肯定，肯認其在政治與公共服務領域的付出。尹立認為，沈伯洋長期致力於推動國家韌性，若未來順利進入市議會，他也希望與沈伯洋攜手合作，憑藉自身的專業與行政經驗，共同推動政策，讓台灣更安全、更穩健。