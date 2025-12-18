我是廣告 請繼續往下閱讀

地下城超狂優化 通關減半、限制解除、成品裝備直接拿

▲地下城優化內容。（圖／遊戲橘子提供）

絕世珍寶成品現蹤！「閃耀的珠子地下城」登場

裝備等級化、強化可繼承、細工簡化全到位

戰力猛飆無極限！「Fever Season」狂送福利

▲「Fever Season」祭出豐富活動獎勵。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下經典線上遊戲《新瑪奇》今（18）日推出史上最大改版「NEW RISE」，將地下城、裝備、細工三大系統進行全方位優化，包括調整副本動線、下調難度、加入成品裝備掉落機制，且取消多項限制流程，大幅提升遊玩順暢度與操作友善度。同時，全新「閃耀的珠子」地下城登場，有機會獲得超稀珍裝備。邀請所有米列希安一同回到愛爾琳，翻開冒險新篇章。本次改版全面優化地下城體驗，縮短並調整動線、刪除關卡數量與下調難度，通關耗費的時間精簡至多一半以上。當中，「歐拉地下城」困難模式取消通行證限制，降低入場門檻；「泰赫圖殷地下城」則移除每週闖關次數上限，導入全新「涅亞爾系統」，凡使用「涅亞爾」通關即可獲得高階道具；「格倫貝爾納」簡單模式開放單人挑戰，可攜手NPC梅林輕鬆攻略；部分地下城更新增「直接獲得成品裝備」的機制，挑戰更流暢且具策略性。全新「閃耀的珠子地下城」啟用，是專為高效率刷寶打造的單人副本。玩家將於單一房間連續迎戰多輪敵人，平均通關僅5分鐘，攻略完將機率掉落不可交易的「芙露亞的草葉頭冠」與「虛空長袍」等高級道具，且持有足夠「閃耀的珠子」即可反覆挑戰，大幅提升刷寶效率。本次改版一口氣導入「裝備等級」與「裝備繼承」兩大重磅系統。地下城掉落物將全面改為成品裝備，並依強度劃分等級，戰力差異一目了然，使玩家進入地下城前，就能精準評估裝備是否達到攻略門檻，挑戰節奏更俐落、更帶勁。全新「裝備繼承」系統同步上線，玩家過去投入大量資源強化的裝備不再成為歷史，所有強化成果皆可直接移轉至更高階裝備，讓心血不再歸零。同步啟動「細工改革」，地下城掉落的不可交易裝備將自帶1至3條細工、最高達Lv.20，操作更簡單、戰力直接起跳。使用普通或商城付費商品細工工具，將不再是隨機生成1至3條，而是直接賦予「3條、1級」起手式，此改革大幅拉近新手與資深玩家的差距，回流與新進米列希安都能無痛起跑！「Fever Season」冬季專屬加持來勢洶洶！除了常駐增益外，再加碼25項可選增益疊好疊滿；每日登入還可領「主線跳過券選擇箱」、「魔力賦予保護藥水」等豐富獎勵；另外追加兩大強力支援「武器與防具支援」、「向更高處次元躍升活動」，達成指定條件，就能把兇猛武器、精製防具即刻入庫，並輕鬆達成Lv.20,000及秘法10連結。「NEW RISE」改版將採兩階段推出，繼今（18）日優化系統，2026年1月22日再接續開放全新秘法R4，強化戰鬥多樣性，並釋出更多系統大改版，包括回音石與人型模特等實用功能，值得玩家期待。