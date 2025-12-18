我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院審理京華城案、民眾黨政治獻金案，外界預估將在春節前後宣判，在今天完成京華城公司監察人張志澄的辯論程序後，審判長諭知2026年3月26日下午2點半宣判，明年農曆春節是2月14日到2月22日，如今一審判決日期出爐，本案11名被告至少可「安心過年」。北院這兩週進行一審最終辯論，檢方論告後，由圖利、行收賄部分的9名被告輪番上陣答辯，目前柯文哲、沈慶京已結束辯論，「第三棒」是張志澄，依據起訴書，2020年張志澄與朱亞虎接受沈慶京指示，找威京集團7名員工當政治獻金人頭，每人捐30萬、共捐款210萬元給台灣民眾黨，涉犯《貪污治罪條例》第11條第1項的違背職務行賄罪，遭檢方求處適當之刑。柯文哲與沈慶京下週還要進行量刑調查、最後陳述，相較之下張志澄涉案情節較為單純，他仍做無罪答辯，其餘請法院參酌陳報狀內容，並未在庭上多加陳述；檢方認為張志澄偵查中與審判中說法一致，也沒花太多功夫在言詞辯論上，因此今日就張志澄的部分連同科刑辯論、最後陳述一併處理完畢，並在辯論終結後訂出宣判日期。