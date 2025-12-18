64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑又在社群上分享喜悅！昨（17）日，胡董開心宣布家中又多了兩輛新車，分別是福斯四輪傳動電動車及五門小吉米，且全數由胡董指定，請人烤漆成「全粉色系」。見到全新的「2台小老婆」入庫，也讓胡董在鏡頭前狂喊：「超漂亮的！」並開心留下合照、影片，與粉絲們分享喜悅。

竹北吊車大王再添2台小老婆！親自指定全粉色系

「開心、開心、開心，超扯、超扯、超扯！」啟德機械起重工程董事長胡漢龑身價數十億，擁有4位妻子、14名子女，被外界封為「吊車大王」。他不僅事業有成，也長期投入公益，近期台灣多起天災都能見到他出錢出力協助災區，粉絲數量也因此不斷攀升。

▲吊車大王胡董看到新愛車超級開心，不斷誇讚貼膜師傅的工藝。（圖／臉書啟德機械起重工程股公司）
胡董近期更沉迷於賞車、買車，先是在12月13日下訂一輛五門邁巴赫休旅車，昨（17）日又有兩輛新車「小老婆」正式入庫，停進胡董竹北羅浮宮豪宅的地下停車場，分別為福斯四輪傳動電動車及五門小吉米。兩輛新車皆由胡董指定，請汽車貼膜業者進行烤漆、貼膜工程，整體以粉色系為主。

▲胡董看見兩台粉紅色新車超美的模樣，忍不住在新車前跳起招牌舞蹈。（圖／臉書啟德機械起重工程股公司）
當胡董親眼看到實車時，忍不住連連讚嘆：「超漂亮的，這根本是藝術品了！」相關畫面曝光後，也吸引超過7千名網友狂讚，「好漂亮的顏色，水啦」、「這台小吉米真的烤得很好看欸」、「車牌也是發發發」、「顏色好特別，好亮眼」、「以後在新竹看到這兩台車，就知道是胡董的了」。


