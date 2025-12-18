我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。綠營人士出面強調，只要憲法法庭運作，就沒有所謂僵局，藍白也可以行使他們的權利倒閣。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，在野不發動倒閣的背後，有著現實的政治精算和無奈。針對謝長廷近期嘲諷在野黨「是多數黨卻不敢倒閣」，吳子嘉17日在網路節目《董事長開講》表示，一旦倒閣成功，總統有權解散國會，這對目前的在野黨而言毫無意義。吳子嘉分析，民眾黨目前的 8 席不分區立委，和柯文哲全盛時期的8席立委不可同一而語，當時柯文哲是選總統等級的人物，現在是貪汙犯捏，一旦重新改選，「搞不好民眾黨8席剩2席」，是政治現實。吳子嘉指出，就算國會改選完，國民黨又是第一大黨，但換掉的只是賴清德的「人頭」，倒了一個卓榮泰，賴清德隨時可以再換一個上來。吳子嘉認為，國民黨和民眾黨兩個在野黨最大的問題就是「沒有步數」了，沒有招了，國民黨立委翁曉玲提出「扣押行政院長薪水」的反制措施也沒用，「你翁曉玲是個法學教授，那麼大憲政危機，身為立法院法政委員會召集委員，結果說去扣他薪水。」吳子嘉直言，國民黨另外提出的彈劾、罷免總統留個歷史紀錄，「這沒有用啦，他都發動攻擊你在野黨，還怕被你笑嗎？」吳子嘉最後表示，，在野黨反制選項只剩下一招，就是大規模群眾運動，「跟他幹去上街頭，動員跟他幹了，沒有別的招了。」