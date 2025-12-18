我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026桃園ON AIR 跨年晚會演出卡司有徐若瑄 、温嵐、黃宣、蕭秉治、陳勢安等人。（圖／桃園觀光導覽網 travel.tycg.gov.tw）

▲唐綺陽（如圖）目標再瘦5公斤，希望以最佳狀態主持跨年晚會。（圖／TVBS提供）

▲Dora（左）及KID（右）為跨年晚會主持備戰。（圖／TVBS提供）

2026桃園ON AIR跨年晚會將於本月31日在樂天桃園棒球場盛大舉行，匯聚了徐若瑄、Apink與宇宙人等卡司，還有唐綺陽、KID（林柏昇）、Dora（謝雨芝）主持群，準備與民眾共歡一整晚。擔任開場的徐若瑄，祭出25分鐘獨家限定表演，興奮直呼：「好久沒跳舞的我，要來跳一下！」同時許願盡快做出全新的迷你專輯，期待在2026年與粉絲見面！徐若瑄接下桃園跨年邀請的那一刻，腦中便每天處於「ON AIR」狀態，不斷構思如何在25分鐘內，呈現出讓觀眾開心又難忘的演出，她大方承諾：「大家愛的經典歌是必唱的！」透露將以Live Band形式演出，端出獨家限定內容，不忘預告：「好久沒跳舞的我，要來跳一下！」徐若瑄勢必引爆現場第一波尖叫聲。對於全新的一年，徐若瑄也分享最大心願——「世界平安、大家平安」，祈求不再有天災人禍，同時期許未來繼續有好作品與觀眾見面，她放話：「去年拍了一部電影《辛亥隧道》2026會上映，很期待趕快跟大家一起看到！另外，我會努力希望能做出一張全新的迷你專輯，就算忙著拍戲，也依然熱愛著音樂！」另外，晚會主持人唐綺陽坦言心情既緊張又期待，真的是一大考驗，隨著進入備戰狀態，她透露現在目標是再減5公斤，希望以更好看的外型與大家見面。KID則表示，今年表演嘉賓太強大，都是平時會關注的藝人，最近開車更是反覆播放徐若瑄的歌單，他笑稱：「到時候最怕自己忍不住在台上喊安可！」Dora扛跨年主持，難免有些壓力，「KID臨場反應極快，唐老師有著冷面笑匠的幽默感」，期許自己能成為稱職的效果橋樑，將這2位搭檔完美串聯起來。