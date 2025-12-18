我是廣告 請繼續往下閱讀

首次站上世界羽聯（BWF）世界巡迴賽年終總決賽舞台的台灣女雙組合謝沛珊、洪恩慈，今（18）日在女雙小組賽第二戰遭遇嚴峻考驗，歷經59分鐘激戰，最終以7：21、21：16、13：21不敵世界排名第3的南韓勁旅金慧貞、孔熙容，吞下小組賽2連敗，晉級4強的情勢陷入被動局面。「謝洪配」本場是生涯第3度對決金慧貞、孔熙容，開賽即感受到對手的強大壓迫。首局從一開始就陷入苦戰，比分迅速被拉開，在對方一波猛烈攻勢下難以招架，以7：21讓出首局。進入第2局後，謝沛珊、洪恩慈明顯調整戰術與心態，積極搶攻、提升輪轉速度，雙方比分一度拉鋸。台灣組合在關鍵時刻打出一波6：1的攻勢成功拉開差距，最終以21：16扳回一城，將戰線逼入決勝局。第3局雙方展開激烈纏鬥，謝洪配一度連拿5分取得領先，但韓國組合很快回穩並反擊，比分在中段數度拉近。10：10平手後，金慧貞、孔熙容掌握關鍵分數，連續得分拉開差距，謝洪配最終以13：21惜敗。前一戰不敵世界第1中國組合劉聖書、譚寧，謝沛珊、洪恩慈小組賽2戰皆敗，暫居分組末位。儘管晉級4強的機會相當渺茫，但仍保有可能性，最後一場小組賽將對上世界第7的南韓白荷娜、李昭希，若能取勝就還有就還有「互咬」晉級的機會。此外，今日晚間還有台灣男單一哥周天成，以及男雙組合王齊麟、邱相榤出賽，力拚在年終賽小組賽中開胡。