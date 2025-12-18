我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迎來歲末年終是尾牙旺季，節目推出「獨領風騷尾牙必勝金曲」，並找來孫協志（如圖）擔任大來賓。（圖／中視提供）

中視《綜藝一級棒》應景推出「獨領風騷尾牙必勝金曲」，找來「跨界天王」孫協志擔任大來賓，整集節目嗨到爆。為了回饋忠實觀眾，節目上週六（12/13）進行「爆料 Call out 聊天室」線上直播，然而主持人康康卻在直播前發生意外，他在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷，當時家裡沒有人，所以他躺在原地好幾分鐘才回神，為了參加直播，來不及擦藥、看醫生就趕緊搭計程車到電視台，相當敬業。《綜藝一級棒》深受許多觀眾喜愛，為了回饋大家，主持人康康、許志豪和來賓吳申梅、陳怡婷上週六在節目官方 YouTube 頻道，進行「爆料 Call out 聊天室」線上直播，上線人數破千人。但當天主持人康康卻驚爆發生意外，他出門前在家洗澡時不慎跌倒、額頭撞傷，當時家裡沒有人，他躺在原地好幾分鐘才回神，但為了參加直播，還來不及擦藥、看醫生就趕著搭計程車到電視台，許志豪見他受傷頻頻提醒活動結束後要去看醫生，陳怡婷、吳申梅也貼心幫康康塗藥貼 OK繃，所幸無大礙。迎來歲末年終是尾牙旺季，節目推出「獨領風騷尾牙必勝金曲」，並找來孫協志擔任大來賓，他對於歌手的演唱更加驚嘆。而主持群見到他時聊起當兵話題，孫協志提及自己是憲兵，康康一聽指自己及許效舜、白雲也都是憲兵。其中，康康最好奇陳孟賢是否有當兵？陳孟賢則立馬拍胸脯回應：「放心，我絕對有當兵，裡面『風景』那麼好，我怎麼可能沒當兵！」陳隨意則分享當年是「食勤兵」，沒想到鹿港腔太重，讓大家都聽成「死刑兵」；接著陳隨意一字不漏地背出兵籍號碼，遭康康吐槽：「你背這個對節目有什麼幫助嗎？」互動笑翻全場。