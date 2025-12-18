我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安所涉助理費案，二審宣判貪污部分無罪，正式復職市長，國民黨則說，基於藍白合、現任優先原則，將禮讓高虹安爭取連任；對此，政治評論員吳崑玉今（18）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，國民黨會把燙手山芋丟回給民眾黨，如果民眾黨認了，就成為藍白合範例，如果不認，高虹安也可以加入國民黨。主持人康仁俊指出，高虹安今天上午到新竹市府上班，受到支持者、市府員工熱烈歡迎，但昨天已經接受媒體專訪，今天說的與專訪相同，指她人生的一年半被按下暫停鍵，哽咽稱是很大的煎熬，而她一宣布復職，國民黨非常聰明，就說按照現任優先的原則，會禮讓高虹安，「沒講出來的話，就是國民黨現任優先的…我也不會讓給你！」吳崑玉說到，國民黨的潛台詞絕對不只這樣，他們會把燙手山芋丟給民眾黨；康仁俊補充，高虹安被問及有無考慮回民眾黨，她回應是「目前沒有思考。」吳崑玉則說，代表高虹安也不急，國民黨會把這件事當作藍白合的範例，民眾黨究竟要不要承認，如果否認、說她是無黨籍，「那你是否定高虹安囉？」康仁俊解釋，國民黨的作法，就是把高虹安往民眾黨推；吳崑玉表示，如果民眾黨認了，就成為藍白合範例，就不要再要更多，或是民眾黨不認，高虹安也可以加入國民黨；康仁俊則說，以此來看，高虹安說她沒思考回民眾黨，其實是聰明的回答，為自己創造更大的價值。