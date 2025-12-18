我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市議員李宇翔過去在大罷免期間揭露立委洪孟楷涉「500元走路工」，對此洪孟楷怒告違反《選罷法》散布謠言，如今檢方偵結李宇翔獲不起訴，經查宮廟人員邀請親朋好友參與反罷免，也請受邀者再去找人參加，就會有500元油錢、吃飯錢，後來沒人因此沒有付錢，李宇翔稱500元動員確有其事，並非捏造。對此李宇翔今（18）日發文提及，過去洪孟楷主張鞭刑嚴懲詐騙犯，過去對走路工一事撒謊否認，「詐騙人民」的政治人物，「洪孟楷是否也該一視同仁，接受最嚴格的鞭刑？」「感謝法院還我清白！」李宇翔說，過去揭露洪孟楷涉及違法動員「500元走路工」一事，卻遭國民黨與洪孟楷惡意提告，指控違反《選罷法》散布謠言，今天正式收到地檢署「不起訴書」，內容清楚證明，自己揭露有憑有據，確有其事，絕非捏造。李宇翔表示，根據不起訴書內容，首先確實有一名淡水宮廟張姓主委，協助洪孟楷動員參加造勢活動；其次是，為力挺洪孟楷，確實要求受邀者再找人參加，並明確提及「每人500元」，作為油錢、餐費。第三是地檢署認定，在洪孟楷造勢活動舉辦前，即有宮廟相關人員以「參與可獲500元」進行動員，情節屬實，並非捏造，事實擺在眼前，要求國民黨與立委洪孟楷公開向社會大眾道歉。李宇翔表示，洪孟楷敗壞選風、動員走路工，卻還能在媒體前臉不紅氣不喘地撒謊否認，難怪台灣詐騙問題層出不窮，過去洪孟楷所提「鞭刑嚴懲詐騙犯」的主張，如果標準一致、說到做到，那麼「詐騙人民」的政治人物，「洪孟楷是否也該一視同仁，接受最嚴格的鞭刑？」