8點檔女星謝京穎今（18）日在社群公布自己懷孕的喜訊，而且懷的是雙胞胎，家中一下就多了2個新成員，讓粉絲湧入祝賀。老公張書偉稍早也透過經紀人回應，「很開心、很期待孩子的到來」。而他和坤達因閃兵被抓包，導致Energy團體活動暫停，被問及近況時，經紀人透露書偉這段時間都在反省與沉澱，也同時在準備明年1月要登場的小巨蛋演唱會。

謝京穎喜懷雙胞胎　張書偉心情曝光

謝京穎今日公開懷孕喜訊，張書偉沒有特別發文，只透過經紀人簡短回應近況。據《ETtoday新聞雲》報導，張書偉經紀人表示，他也很開心迎接小孩到來，要跟身邊朋友學習當新手爸爸，也覺得很幸運可以跟謝京穎一起攜手邁入人生的下個階段，謝謝大家的關心。

▲謝京穎懷孕。（圖／翻攝自謝京穎IG）
▲老婆謝京穎（左）順利懷上雙胞胎，張書偉（右）心情曝光。（圖／謝京穎IG@orange_hsieh）
張書偉涉閃兵停工　鬆口談沉澱近況

而Energy活動暫停後，除了公益行程外，經紀人說書偉這段時間大多都在家中反省，沉澱自我，同時也和團員一起準備明年1月要在小巨蛋舉行的Energy演唱會，會好好履行對歌迷的承諾。小巨蛋演唱會結束後，Energy則會休團至明年6月30日，這段空白期他們會多多參與公益活動，回饋社會，書偉也會努力扮演父親的角色。

Energy書偉、坤達都閃兵　遭求刑2年8個月

Energy書偉、坤達是閃兵案第3波被抓到的藝人，同一波被逮的還有陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰。新北地檢署在上月14日依妨害兵役條例等罪嫌完成第3波偵結，正式起訴這5名藝人。由於這5人名氣大，享受媒體紅利卻未履行社會責任，做出最壞示範，加上考量他們的法定役期均為1年10月，因此檢方最終向他們求刑2年8個月。

張書偉若真被關　恐錯過謝京穎生產

至於最終的判決結果目前尚未出爐，但幾人都已暫停演藝活動；而謝京穎預產期是明年春天，如果張書偉真的需要入獄服刑，恐怕會看不到小孩出生，或是缺席雙胞胎一部分的童年，判決結果成為外界關注的焦點。

▲Energy張書偉因閃兵被拘提，遭檢警上手銬帶走，他坦言早知道有這天，因為害怕不敢自首。（圖／NOWNEWS攝影中心）
▲張書偉（左）因涉嫌閃兵被起訴，已全面停止演藝活動。（圖／資料照）


