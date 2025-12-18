我是廣告 請繼續往下閱讀

為解決用路人因避讓救護車卻遭科技執法告發的爭議，高市警局首創導入AI影像辨識過濾機制，運用AI影像辨識技術，從源頭排除因避讓救護車而產生的違規影像，讓民眾「聽到救護車可以放心讓」，提升執法精準度與交通人性化。AI影像辨識過濾機制，將於高雄榮民總醫院及高雄國軍總醫院周邊道路，選定左營區大中一路與鼎中路口、苓雅區中正一路與輔仁路口2處科技執法設備作為示範路口，透過AI系統即時分析影像特徵與交通動態，主動辨識因避讓救護車所衍生之違規，篩選後傳至主機後端，經員警再次審核確認後，主動不予舉發，從源頭降低不必要的舉發與申訴，減少民怨與社會成本。根據高市警局統計113年及114年至今，民眾因配合避讓救護車而遭科技執法告發後提出申訴案件分別為23件及13件，雖然經查證後均已撤銷罰單，但善意避讓救護車卻仍需費時申訴處理，造成民眾時間與心力上的負擔。高雄市警局交通警察大隊呼籲，市民朋友聽聞救護車警示聲響時，應即時配合避讓，共同維護救命通道順暢與市民生命安全，未來將針對醫院周邊科技執法設備擴大建置，再逐步推廣至全市其他重要路段，打造更安全、順暢且人性化的交通環境。