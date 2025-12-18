我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委鄭運鵬今年7月上任台灣世曦工程顧問公司董事長，他17日向員工說明，已追回數千萬元不符規定的獎金，同時中華和世曦董事會都已同意，不追回歷年已發放給在職同仁近5億元的爭取業務獎勵。鄭運鵬在信中指出，世曦為「公營公司」，員工同時是勞工也是納稅人，獎金制度必須合法、合理、公平。他坦言，上任後發現過去多年以「爭取業務獎勵」名義，在未符合公司法規範的合法程序下，發放個人及主管獎勵金，甚至有擅自匡列遠超過「爭取業務獎勵辦法」授權的獎金總額、未經過公司內部行政程序就發放員工獎勵、沒有合理分配標準就發放主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵、未經過董事會同意領取董事長業務獎勵等事。鄭運鵬表示，幾年下來「以簽約金額匡列獎金，自行發放」，已經造成公司人力負荷，不斷超額簽約，導致同仁高比例加班。經過數月調查，台灣世曦已全數追回不符公司法及中華顧問監督要點的獎金與不當薪資，涉及違規發放的主管也已調離職務；同時新設法務室與稽核室協助公司營運，也負責監督董事長職權行使。相關處理結果已向世曦及中華顧問董事會報告，並獲同意授權規劃新的獎金制度。針對員工最關切的既有獎金議題，鄭運鵬表示，董事會已同意不追回歷年已發放給在職同仁、總額近5億元的業務獎勵；原預期在第三、第四季發放的獎金，都會「依制度回歸到本年度績效獎金總額內」計算。世曦前董事長施義芳等人因涉中油第三座液化天然氣接收站防波堤工程，疑似浮報工程款，遭搜索約談，連帶讓既有管理與獎酬制度問題浮上檯面。