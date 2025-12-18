我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 捷星日本航空（Jetstar Japan）開通「高雄－東京成田」直飛航線，今（18）日舉辦航線首航慶祝典禮。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.18）

捷星日本航空（Jetstar Japan）開通「高雄－東京成田」直飛航線，高雄市長陳其邁今（18）日出席於高雄國際機場舉辦的航線首航慶祝典禮，並與捷星日本航空田中正和社長共同參與啟動儀式。陳其邁指出，高雄持續強化國際航線網絡連結，致力打造南台灣重要交通樞紐。捷星日本航空「高雄－東京成田」直飛航線採空中巴士 A320 機型執飛，每日一班往返。感謝捷星日本航空開通這條航線，讓台灣南部地區民眾前往日本進行商務、投資或旅遊更加便利，也誠摯歡迎所有來自日本的旅客造訪高雄，感受冬日的陽光與高雄市民的熱情。陳其邁也特別感謝長期在立法院交通委員會的李昆澤及許智傑委員，持續努力促進台日文化、觀光與產業交流，並在多條航線開闢過程中居中協調，讓高雄能更便利地連結東北亞及東南亞城市。高市府觀光局長高閔琳表示，目前高雄飛往東京成田每日都有班次，不僅受惠於演唱會經濟帶動人流，半導體等高科技產業也關注高雄發展，吸引多家航空公司看好高雄的旅遊與商務市場。期待捷星日本航空開航後，進一步促進台日之間的觀光、文教及產業交流，並持續拓展大阪、福岡、熊本等科技重鎮城市航線。捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和表示，「高雄－東京成田」直飛航線採空中巴士 A320客機執飛，每日一班往返，12月整體訂票率約8至9成，有60%是日本旅客、40％台灣旅客。捷星日本航空目前有台北飛往大阪、成田，一天4班次，開發高雄—成田航線後，日本旅客可先搭乘高鐵南下暢遊，再直接自高雄機場返日，「三點一線」有助於擴大旅遊規劃。