2025年冬至是哪一天？今年12月21日正是冬至又遇天赦日，冬至為什麼要吃湯圓？冬至吃湯圓的由來是能聚滿福氣！《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家一次整理全台10大「冬至湯圓推薦」名店，臺一牛奶大王、施家鮮肉湯圓、雙連圓仔湯、九如商號、老牌全家福酒釀湯圓元宵、榮記客家湯圓、欣欣商號、八寶彬圓仔惠國華總店、李家圓仔湯、阿柳湯圓，飄香超過半百的老店，北中南鹹甜必吃口味、菜單、店家資訊一次看。
📍台北 臺一牛奶大王
1956創立至今將近70年歷史，只要是台灣大學學生、公館商圈民眾等，幾乎大家都吃過臺一牛奶大王，夏天吃芒果冰、水果冰沙，冬天當然推薦吃湯圓或傳統甜湯。
臺一牛奶大王不只圈粉國人，連香港、日本、韓國等外國觀光客也都慕名而來。招牌商品首推小湯圓加紅豆湯，喜歡餡料的人則推薦可選芝麻大湯圓加紅豆湯或花生湯，甚至也可加酒釀。
不少民眾也喜歡到這裡外帶幾盒冷藏湯圓，從小湯圓、大顆的芝麻、花生、鹹肉湯圓都有供應，在家想吃就能自己煮。唯一需要提醒的是，平時客人就很多的臺一牛奶大王，遇上冬至、元宵節等節日，可是一定要排隊才吃得到，想吃的民眾記得提早出門。
臺一牛奶大王 店家資訊
地址：台北市大安區新生南路三段82號
電話：02-2363-4341
時間：11:00-23:00，無公休
📍台北 施家鮮肉湯圓
施家鮮肉湯圓位在台北捷運大橋頭站、走路5分鐘可到的台北延三夜市裡，榮獲《米其林指南》必比登推介2019年制2023年。1960年代從路邊攤起家、目前由二代接手的施家鮮肉湯圓已過半百歷史，除了客家湯圓還台式小吃與黑白切等，菜單可說是琳瑯滿目。
招牌客家湯圓外皮標榜以圓糯米製作，吃起來口感軟Q，而內餡則堅持選用黑豬後腿肉製作，鹹鮮有味、還帶有咬勁，熱燙的湯裡加有芹菜、油蔥等佐料，沁香不已。
施家鮮肉湯圓 店家資訊
地址：台北市大同區延平北路三段58號
電話：02-2585-7655
時間：11:30-15:00、17:00-22:30，無公休
📍台北 雙連圓仔湯
堪稱許多台北人兒時回憶的雙連圓仔湯，早在1951年創立、至今飄香75年傳承至第三代，主打傳統甜湯，招牌必吃的小湯圓有紅豆湯及花生湯可選，標榜單純以糯米製作，絕無添加防腐劑，口感柔軟Q實，可以自由搭配紅豆、蓮子或花生等配料；內行人推薦必吃甜燒麻糬搭配紅豆湯圓甜湯。
另外也有販售刨冰等冰品，連鹹的素湯麵及漬物都有賣。是不少老台北人從小吃到大的經典，用料新鮮，品質穩定；帶上外國友人一嚐道地美味，也很適合。
雙連圓仔湯 店家資訊
地址：台北市大同區民生西路136號
電話：02-2559-7595
時間：11:00-21:00、周一公休
📍台北 九如商號
位在台北大安區仁愛圓環旁，九如商號是饕客眼中的傳統江浙料理老店，傳承近一甲子年的中餐廳，也有圈粉好多人的湯圓。這裡的湯圓有包內餡的大湯圓（元宵），與芝麻、花生、棗泥口味的甜湯圓。
初次品嚐可能會覺得這裡的甜湯味道有點淡，其實無糖湯底飄散著淡淡桂花香為其特色，芝麻湯圓香氣很夠、皮Q滑順，許多粉絲最愛清酒釀湯圓加雞蛋。
九如商號 店家資訊
地址：台北市大安區仁愛路四段69號
電話：02-2721-7777
時間：9:00-21:00、周日至20:30，無公休
📍基隆 老牌全家福酒釀湯圓元宵：只賣芝麻口味
鄰近基隆廟口夜市，60年歷史名店「老牌全家福酒釀湯圓元宵」，湯圓很純粹就只賣芝麻一種口味，還是主早味豬板油純手工製作，外皮軟Q好嚼，芝麻內餡香氣濃郁、又因豬油引出滑溜豐潤的口感。
雖然只賣芝麻湯圓一種口味，但變化吃法很多種，可以純粹加甜湯、或湯圓加蛋、酒釀湯圓、酒釀加蛋（無湯圓）、及酒釀加蛋湯圓等。夏天吃冰的，冬至當然要吃熱呼呼的，暖身又暖心。
老牌全家福酒釀湯圓元宵 店家資訊
地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號
電話：02-2425-0784
時間：16:00-23:30，周一公休
📍新竹 榮記客家湯圓
鄰近新竹城隍廟、位於武昌街上的老店，招牌必吃的客家湯圓，採傳統作法，小湯圓加上炒香的肉絲、香菇、韭菜、蝦米等配料，最特別的是還加入中藥材添香，佐上醬油、再加入大骨高湯，整碗料多味美。
除了手工湯圓圈粉無數，其實這裡的餛飩麵、麻醬乾麵也是經典，搭配各式客家風味小吃，是當地40年排隊名店。
榮記客家湯圓 店家資訊
地址：新竹市東區武昌街64號
電話：03-523-8238
時間：08:00-21:00，無公休
📍台中 欣欣商號
超過40年歷史的台中老店，欣欣商號主打湯圓、豆花，冰熱皆有；小湯圓推薦加紅豆、花生或綜合，大湯圓則包含芝麻、花生與鮮肉鹹口味。值得一提的是，這裡的甜湯圓還可選擇要不要加薑汁。
欣欣商號 店家資訊
地址：台中市北屯區昌平路一段408號
電話：04-2243-6690
時間：15:30-22:30，無公休
📍台南 八寶彬圓仔惠
府城美食最對味！位在堪稱小吃一級戰區的國華路上，八寶彬圓仔惠自2022年起獲得《米其林指南》必比登推介，是史上第一家入選美食評鑑的台式傳統刨冰店。
八寶彬圓仔惠在台南有三家分店，受到推薦的是國華路上的總店。店家自製的湯圓口感相當Q實，搭配刨冰或做成甜湯都適合，愈咬愈香，現場還可配上20多種好料，老饕必推薦要加蜜芋頭（又稱冷凍芋），香甜鬆綿又帶微Q的質地，實在一絕。
八寶彬圓仔惠 店家資訊
地址：台南市中西區國華街二段99號
電話：06-226-3432
時間：9:00-22:00，周一公休
📍高雄 李家圓仔湯
位在高雄鹽埕第一公有市場入口處的李家圓仔湯，飄香超過一甲子歷史，這裡的湯圓是手切的小方塊狀，讓許多饕客一眼就能認出，煮透後的湯圓軟Q富嚼勁，再搭上紅豆、芋頭、綠豆、薏仁等多種配料，就是心中最懷念的經典熱甜湯美味；夏天過來則變成加刨冰的吃法，完美不出錯。
李家圓仔湯 店家資訊
地址：高雄市鹽埕區五福四路234號
電話：07-521-1418
時間：11:00-19:00，周一公休
📍屏東 阿柳湯圓
位在屏東大埔老街上的阿柳湯圓，主打簡單不複雜的古早味，鹹口味嚴選台灣豬胛心肉製作鮮肉湯圓、皮薄料飽滿；香氣的秘訣不是添加五香粉，而是自製蔥仔酥並混入肉餡，是店家堅持50年的味道記憶。
值得一提的是，鄰近冬至，老闆水深火熱又腰痠背痛得趕工包湯圓；粉專小編已經公告表示：「目前店裡只有販售冷凍湯圓，現煮熟食無限期暫停供應」，提醒大家提早到現場購買，不接受電話、線上私訊預定預留喔。
阿柳湯圓 店家資訊
地址：屏東縣屏東市貴陽街36號
電話：08-7321176
時間：10:00-14:00、17:00-19:15，周三及周六公休
資料來源：臺一牛奶大王、施家鮮肉湯圓、雙連圓仔湯、九如商號、老牌全家福酒釀湯圓元宵、榮記客家湯圓、欣欣商號、八寶彬圓仔惠國華總店、李家圓仔湯、阿柳湯圓
