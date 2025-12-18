我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南珉貞（如圖）揭露啦啦隊不光是外表看上去光鮮亮麗，「更重要的是毅力、認真的態度。」（圖／公視台語台提供）

南珉貞痛曝容貌焦慮！靠毅力及認真撐下去

▲▼黃鐙輝（上圖左）給予啦啦隊練習生們扶持與鼓勵。（圖／公視台語台提供）

南珉貞、黃鐙輝、若潼等參與的台語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔ＮICE PLAY》熱播中，先前記者會上南珉貞意外自爆5年前遭性騷經歷，引發外界譁然，如今她又在節目中透露曾受「容貌焦慮」困擾，自認不是啦啦隊中亮眼的，「外貌是很重要的一環，但更重要的是毅力及認真的態度。」讓粉絲看見南珉貞內心脆弱一面，同時體悟到啦啦隊生態之高壓。南珉貞在《菜鳥仔ＮICE PLAY》擔任10名啦啦隊練習生的導師，最新一集裡，初來乍到的「菜鳥仔」藏著不自信，甚至深陷「容貌焦慮」的自我懷疑中，這讓南珉貞不禁感嘆起自己的親身經歷，「靠著持續不斷的努力，克服很多困難才走到今天！」南珉貞出道近10年，過往許多時刻也曾感到不自信，「在眾多韓國啦啦隊員裡，我並不是特別亮眼的那位，很多人認為，只要外貌長得漂亮就可以，但其實不是這樣，外貌是很重要的一環，但更重要的是毅力及認真的態度，這2項是最基本的條件。」身為觀察員的黃鐙輝，特別點名露娜：「她一直覺得自己不好看，我覺得她現在這樣是最美的，她一點都不比別人差，她笑的時候是最美的。」另外，眾人驗收舞蹈實力時，辰茉綝、糖糖承受不住壓力大哭，黃鐙輝心疼地安慰並給予鼓勵，相當暖心。《菜鳥仔 NICE PLAY》為全世界第一檔「台語」啦啦隊養成的實境節目，從300多人選出的10位菜鳥仔惠雯、辰茉綝、韓馨、建宇、糖糖、又贏、華華、豫晴、露娜、波波。每週六晚間8點公視台語台連播兩集；電視播出後一小時可在「公視+」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。