台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇15日再爆，藍委王鴻薇日前再踢爆，國防部海軍司令部伺服器及維護標案，竟由資本額10萬「鴻璋茶葉」茶行得標。茶行負責人林怡君被接受採訪時竟脫口說出：「我們連人去開標都沒有，就打電話來我們標到了」，又在個人社群平台上寫，「反正我只是人頭，應該也沒事吧」；對此，國民黨立委謝龍介認為，會找資本額很小的公司，是因為正常公司不願意搞這個。謝龍介17日在政論節目《新庶民大頭家》中狠酸，人家說文章、風水、茶盡識的沒幾個，而茶可說是萬底深坑，學問很深，所以做茶的來做國防部標案，剛好而已。謝龍介分享，30、 40年前随便搞一個公司，資本額最起碼都要500、600萬以上，自己當時開小工廠做玩具槍，也是準備要進入「軍火業」，結果因為槍頭沒有塗紅色，就被內政部取締，如果早知道軍火這麼容易做，他資本額也不必那麼多。謝龍介表示，像這種火藥專利的授權，並沒有那麼容易，是掌控在軍購的大架構裡，要把這個專利授權給誰，誰就得標，舉和成馬桶為例，資本額是30億，但只找資本額10萬、20萬的公司，原因就在正常公司不願意搞這個，所以只能去搞這些有的沒有的小公司。