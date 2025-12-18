我是廣告 請繼續往下閱讀

海基會董事長吳豊山今（18）日在董監事聯席會議上宣布辭職，任職至今年12月31日。對此，陸委肯定吳豊山對兩岸交流的卓越貢獻，但也批評中國干擾兩岸恢復對話。陸委會今日例行記者會，針對吳豊山請辭，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應表示，陸委會非常感謝吳豊山在任期間，他對兩岸交流業務的卓越貢獻，吳豊山學養俱佳，歷任政府要職，擔任海基會董事長是1年兩個月在這段期間，他心心念念人民福祉，呼籲對岸真是兩岸和平，重啟海基、海協兩會的對話，吳豊山在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作維持急難救助、文書驗證，以及台商回台投資等各項核心業務，保持不中斷、不打折，這是兩岸交流的穩定基礎。梁文傑說，有關海基會董事長的繼任人選會依照海基會規章，以及政府證程序來處理，那人選確定之後，會在對外說明。媒體問吳豐山提到恢復對話是他的首要職責，但同時也承認跟中方的這個溝通是有碰壁的，把對岸定位這個敵對勢力後，外界會質疑海基會能做的大減，梁文傑回應說，這件事情就足以證明吳豐山其實是盡心盡力來推動兩岸恢復對話，他是相當的努力，但是也再次證明，就是中共用政治前提來干擾海基、海協的兩會恢復協商。梁文傑說，這個事情是從2016年蔡英文總統上任開始以來就是這個樣子，跟所謂的什麼敵對勢力、不敵對勢力是沒有關係的，陸委會強調，所謂敵對勢力，它是寫在我們的刑法之中，也寫在我們的國安法和反滲透法裡面，那個就是個客觀的事實。