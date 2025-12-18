41歲女星裴琳因右腿髖關節骨裂關係動手術，術後行動不便，體重掉到剩36至38公斤；加上裴琳又斜槓擺攤賣雞蛋糕，收入卻很低迷，現況令人心疼。而裴琳過去曾一度走歪路，吸大麻被警方逮捕，關進勒戒所；她說自己當時在裡面收到養父寄來的信，沒有責備，只是鼓勵她要重新振作。裴琳說自己當下看完立刻淚崩，也是從那時開始才決定痛改前非。
裴琳曾吸毒被抓去勒戒 收養父1封信讓她痛改前非
裴琳2020年時在節目《單身行不行》分享自己坎坷的人生經歷，她說自己15歲就出社會工作，後來更進入演藝圈，很快就放飛自我，交到壞朋友後開始跟著吸毒、喝酒，最後被抓進勒戒所關49天。她說那段時間成了她人生的轉捩點，當時她有寫一封信給住在高雄的養父，養父收到後就回信給她。
裴琳透露，養父在信中並沒有責備她，只是單純給她鼓勵：「只要妳願意悔改，相信大家一定會再給妳一次機會，妳永遠都是爸爸唯一的女兒」，希望她能好好振作。看完這封信後，一直以來都不輕易掉淚的裴琳，終於忍不住泣不成聲，決心改變，之後她離開勒戒就力拚回歸演藝圈。
裴琳身世坎坷 親生父母將她送養
裴琳過去也曾分享，自己一直到上了國中時才知道，原來她不是養父母的親生小孩。她的親生父母因未成年就生下她，無力撫養，才把她送給無法生育的養父母照顧。長大後裴琳為了回報養父母的恩情，所以北上台北工作，想出人頭地，怎料卻因吸毒鬧事讓養父母一度蒙羞，成了她人生最懊悔的一件事。
裴琳斜槓賣雞蛋糕 獲大咖出手相助
而裴琳今年8月才決定斜槓擺攤賣雞蛋糕，由於拍戲收入不穩定，因此她希望能靠擺攤養活自己，但生意卻不太理想。據《三立新聞網》報導，裴琳自8月宣布開賣雞蛋糕後，投入重本在器具中，兩台機器就要價8萬多元，還要另外買發電機。
但雞蛋糕是小本生意，收入落差起起伏伏，生意好時曾4小時就賣5000元，但也有一整天下來只賺到700元的日子，因此裴琳的生活還是過得很刻苦，只能等待慢慢回本。知名製作人汪冠瑋看到裴琳的努力後，近日決定義氣相挺，提供東區固定的地點讓裴琳擺攤，希望幫助她培養穩定的客群，提高收入。
資料來源：節目《單身行不行》
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
