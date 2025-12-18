我是廣告 請繼續往下閱讀

▲深耕高雄41年的人氣台菜名店「鄧師傅功夫菜」，2026年年菜銷售兵分三路搶市。（圖／記者陳美嘉翻攝）

迎接2026馬年春節，年菜外帶與宅配市場戰火正式點燃！深耕高雄41年的人氣台菜名店「鄧師傅功夫菜」，2026年年菜銷售兵分三路搶市，鎖定高雄八家門市、電商與量販超市超商通路全面布局。此次由榮獲 「亞太餐飲十大名廚」殊榮的鄧至廷廚藝總監領軍，精心研發重磅推出五款六至七道式的「2026年菜饗宴套組」，以澎湃份量一次備齊經典圍爐滋味，涵蓋家庭圍爐、個人蔬食與除夕熱取等多元需求。今年「鄧師傅功夫菜」不僅去年首度推出即熱銷完售的「除夕年菜熱取組」限量回歸，更體貼不同家庭族群的圍爐需求，推出4,288元起多種價位帶的宅配年菜三大人氣套組，以及為了照顧蔬食族群特別開發的「蔬食饗宴組」，並將銷售通路擴展至加拿大華人超市，目標銷售8萬件、年成長20%。「鄧師傅功夫菜」宅配年菜三大人氣套組，主打鮑魚、烏參、花膠等奢華海陸食材，以七道海陸喜氣大菜組成豐盛團圓桌，包括「富貴豪華組」、歷年銷售冠軍「經典人氣組」、以及高CP值首選「山珍海味組」，搭配多達30款單品年菜，不管大家族或者小家庭都可以靈活搭配自由配，簡單復熱即可在圍爐餐桌重現名店年菜美味。此外，延續過往熱銷佳績，再度推出市場上少見的「蔬喜饗宴組」。鄧師傅功夫菜全通路布局，也於各大超商與量販超市上架多道經典年菜，包括全聯上架的「蔭鳳梨花蛤雞湯」、「花雕雞火鍋」，7-ELEVEN 獨家販售「鄧師傅酸白菜豬腳鍋」、「鮑魚鮮蝦海皇羹」、「好事發生紅燒肉」，以及家樂福推出的「蜜汁叉燒米糕」與「功夫年菜套組」，讓各地消費者皆能輕鬆選購，把名店功夫菜端上年夜飯餐桌。為展現台菜年菜的國際魅力，鄧師傅功夫菜於今（18）日年菜發表記者會現場打造跨文化台式年菜體驗。來自加拿大、南非、希臘、俄羅斯等國的6位文藻外語大學國際學生圍坐體驗台灣經典年菜與春節圍爐文化。